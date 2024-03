Audi A3 Allstreet, arriva la crossover da città

Ci troviamo al cospetto di un modello inedito, forse inatteso, ma sicuramente gradito alla luce di un mercato delle quattro ruote che guarda con sempre più favore e interesse alla branca delle SUV e crossover. Audi A3 Allstreet, l’ultima nata del colosso tedesco, versione a ruote alte della classica berlina due volumi che tanto piace alla platea italiana. Con la Allstreet l’idea è di andare a intercettare una clientela dinamica, giovanile e che ha il desiderio di distinguersi. Questo modello, tuttavia, non punta soltanto a riempire l’occhio, ma vuole essere anche un punto di riferimento tecnico del proprio segmento.

AUDI A3 ALLSTREET: DESIGN FUORI DAL CORO

Non si incontrano con grande frequenza delle compatte premium che sposano il mondo delle offroad, o principalmente, dei SUV. Quindi, la nuova Audi A3 Allstreet risulta un oggetto fuori dal coro, perché riesce a combinare gli aspetti della gamma “Q” di Audi con i tratti distintivi della sua tradizione da berlina. Questa inedita versione, dunque, guadagna:

single frame ottagonale in colore nero opaco;

griglia a nido d’ape dallo sviluppo verticale più evidente (se paragonata a quella delle Audi A3 Sportback);

più evidente (se paragonata a quella delle Audi A3 Sportback); minigonne;

finiture a contrasto nella zona inferiore delle portiere;

i loghi personalizzati in colore nero.

L’aspetto più evidente, però, è l’assetto rialzato di 30 mm rispetto alle versioni “standard”. Una caratteristica che rende più facile l’ingresso all’interno dell’abitacolo e che porta in dote una posizione di guida dominante, nonché una taratura specifica di molle e ammortizzatori. Per sottolineare la vocazione da “fuoristradista”, la nuova Audi A3 Allstreet si presenta con una capacità di carico di 380/1.200 litri, barre al tetto di serie e, tra le dotazioni a richiesta, portellone elettrico e gancio traino amovibile.

AUDI A3 ALLSTREET: I MOTORI

Al momento del lancio sono due le motorizzazioni presenti, entrambe abbinate alla trasmissione automatica a doppia frizione S tronic a 7 velocità. Nella fattispecie: 2.0 TDI da 150 CV e 1.5 TFSI da 150 CV. Quest’ultimo è provvisto di tecnologia mild-hybrid a 48 Volt. Tra le dotazioni a richiesta c’è anche lo sterzo progressivo, a demoltiplicazione e assistenza variabili, dalla taratura più dinamica rispetto alla precedente gamma Audi A3. Le sospensioni, invece, possono essere declinate in assetto standard, sportivo o con ammortizzatori regolabili.

AUDI A3 ALLSTREET: DOTAZIONI DI SICUREZZA

La nuova Audi A3 Allstreet è dotata di dispositivi di sicurezza da prima della classe, anche perché ottenuti in concessione dall’ammiraglia Audi A8, come l’airbag anteriore centrale. La dotazione, già dall’allestimento di ingresso, conta su:

chiamata d’emergenza eCall ;

; assistenza Audi connect ;

; mantenimento della corsia con emergency assist;

frenata automatica d’emergenza AEB costituita sull’interazione tra radar e telecamere.

Le stesse tecnologie di rilevamento ambientale supportano il collision avoid assist (di serie), che aiuta il guidatore a evitare un ostacolo ricercando una traiettoria migliore. Con il rinnovamento della gamma Audi A3, debuttano anche inediti pack pensati per massimizzare la sicurezza attiva e passiva, tra i quali, è previsto il pacchetto assistenza plus che integra dotazioni quali la retrocamera posteriore e il Park Assist plus per il parcheggio semi-automatico. Tra le tecnologie predittive (a richiesta) brilla l’adaptive cruise assist che supporta il guidatore regolando in modo automatico la distanza dal veicolo che precede e contribuendo a mantenere direzionalità e centralità all’interno della corsia. Il sistema integra la nuova funzione di cambio corsia assistito.

AUDI A3 ALLSTREET: LISTINO PREZZI

L’Audi A3 Allstreet, realizzata nella fabbrica tedesca di Ingolstadt, è attesa nelle concessionarie italiane a partire dal mese di maggio 2024. Il prezzo di partenza è di 39.500 euro. Gli allestimenti sono: Business, Business Advanced e Identity Contrast. Quest’ultimo replica i contenuti delle versioni S line edition, ai quali aggiunge i cerchi in lega da 19 pollici Audi Sport, il look esterno lucido e le barre al tetto in alluminio.