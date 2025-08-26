Nissan Wave: prezzo e motori della nuova citycar

La Nissan Wave è la nuova citycar elettrica che il marchio giapponese lancerà in Europa nel primo trimestre del 2027. Basata sulla piattaforma AmpR Small, condivisa con la Renault Twingo e la futura Dacia Spring attesa nel 2026, questa vettura compatta promette di combinare design originale, prezzo competitivo e un’autonomia adatta all’uso urbano. Prodotta nello stabilimento Renault di Novo Mesto, in Slovenia, la Wave andrà a posizionarsi come un’opzione accessibile nel segmento delle elettriche di piccole dimensioni, sfidando modelli come la Volkswagen ID.1 e la BYD Dolphin Surf. Ecco cosa sappiamo finora su prezzo, motori e caratteristiche tecniche.

NISSAN WAVE 2027: DESIGN E PIATTAFORMA

In base alle anticipazioni condivise dal magazine francese L’Argus, la Nissan Wave si distinguerà per un’estetica ispirata agli stilemi delle recenti Nissan Leaf e Micra, con fari sottili e una calandra chiusa tipica delle vetture elettriche. Sebbene condivida la piattaforma AmpR Small con la Twingo, il design sarà personalizzato per riflettere l’identità del marchio giapponese. La collaborazione con Renault permetterà comunque di ottimizzare i costi di produzione. La Wave sarà lunga circa 3,8 metri, ideale per la città, con un abitacolo che dovrebbe offrire un buon compromesso tra spazio e dotazioni tecnologiche, probabilmente con un sistema infotainment simile a quello della Renault 5.

NISSAN WAVE: MOTORI E AUTONOMIA

La Wave sarà equipaggiata con un motore elettrico da 85 CV o 63 kW, fornito dalla cinese Shanghai Electric Drive, con trazione anteriore. La batteria, una LFP da circa 30 kWh prodotta da CATL, garantirà un’autonomia stimata di circa 300 km nel ciclo WLTP, rendendola adatta sia per gli spostamenti urbani che per brevi tragitti extraurbani. La potenza di ricarica non è ancora stata confermata, ma ci si aspetta un sistema rapido per ridurre i tempi di attesa. Queste caratteristiche tecniche posizionano la Wave come una soluzione pratica per chi cerca un’auto elettrica efficiente senza rinunciare alla versatilità.

NISSAN WAVE: PREZZO E POSIZIONAMENTO DI MERCATO

Il prezzo della Nissan Wave dovrebbe aggirarsi intorno ai 20.000 euro, rendendola una delle opzioni più competitive nel segmento delle citycar elettriche. E grazie agli incentivi per le auto elettriche previsti in diversi Paesi europei, il costo effettivo potrebbe essere ulteriormente ridotto. Il lancio commerciale è atteso per l’inizio del 2027, con ulteriori dettagli che verranno svelati nei prossimi mesi.

Curiosità: inizialmente si pensava che per la sua nuova citycar elettrica Nissan potesse riprendere il nome Pixo, già utilizzato dalla casa giapponese tra il 2009 e il 2013 su una piccola cinque porte nata in collaborazione con Suzuki. Ma le nuove indiscrezioni indicano Wave come il nome ormai definito del modello. Una scelta che tra l’altro non rappresenta una novità assoluta nella gamma Nissan, visto che in passato questa denominazione era comparsa come allestimento speciale della Micra.