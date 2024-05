Nissan Qashqai, inizia la produzione europea del nuovo SUV

Un nuovo importante capitolo nella storia di Nissan Qashqai, un modello che è riuscito a conquistare gradimento e consensi in modo trasversale. Adesso, in concomitanza con l’uscita della nuova versione del crossover giapponese, esordisce una nuova linea di montaggio europea. La fabbrica che ospita l’ultima generazione di Qashqai è collocata in Europa, più precisamente a Sunderland, nel Regno Unito. Le prime unità del nuovo veicolo nipponico stanno prendendo forma e nei prossimi giorni arriveranno nelle concessionarie di tutto il Vecchio Continente, e non solo.

LA FABBRICA INGLESE DI NISSAN QASHQAI

Progettato e prodotto nel Regno Unito, il primo Nissan Qashqai è stato realizzato alla fine del 2006, per poi essere lanciato l’anno seguente. Sono passati diciassette anni dalla venuta sul mercato di questo crossover, che ha cambiato le stessi sorti della categoria, permettendo a tutti gli automobilisti di avere più familiarità con questi mezzi a ruote alte. La sua popolarità istantanea ha dato uno slancio da record alla produzione di Sunderland che ha toccato quote da record. Si parla infatti dei volumi annuali più alti nella storia dell’industria automobilistica britannica con ritmi di produzione eccezionali, tanto che Qashqai è l’auto che, nel Regno Unito, ha raggiunto più velocemente i traguardi di 1 milione, 2 milioni, 3 milioni e poi 4 milioni di unità di prodotte.

Lo stabilimento di Sunderland, dove vengono realizzati anche il piccolo crossover Juke e l’elettrica Leaf, è un rifugio che dà lavoro a circa 7.000 persone nel Regno Unito. Oltre al team di produzione di Sunderland esistono: il centro di progettazione Nissan di Paddington, a Londra, il centro tecnico di Cranfield, Bedfordshire, il centro ricambi di Lutterworth e il team di vendita e marketing di Rickmansworth, oltre a 30.000 persone che lavorano nella catena di fornitura nel Regno Unito. Nissan ha dato una bella spinta al sistema occupazionale di tutto il Regno Unito. Adam Pennick, Vice President Manufacturing, Nissan UK, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di chiamare lo stabilimento di Sunderland la casa di Qashqai e non vediamo l’ora di sapere il grado di apprezzamento dei nostri clienti per il nuovo design e la nuova tecnologia“.

IL RINNOVAMENTO DI NISSAN QASHQAI

Nissan Qashqai è stata aggiornata nel suo carattere, ma non ha perso la sostanza di sempre. Il crossover di origine giapponese sfoggia dei nuovi elementi di design, un abitacolo ancora più ricercato e delle nuove tecnologie di assistenza alla guida e connettività utili a rimanere in cima alle preferenze degli automobilisti mondiali. Le novità introdotte riguardano anche i colori per gli esterni, parti della carrozzeria e i gruppi ottici. È stato pertanto necessario fare delle modifiche allo stabilimento di produzione che hanno comportato un esborso di 30 milioni di sterline. Ai quali si aggiungono ai 6 miliardi di sterline investite in totale da Nissan nel Regno Unito.

NISSAN QASHQAI E UN PROGETTO PER IL FUTURO

Nissan Qashqai è un tassello fondamentale per arrivare a festeggiare il traguardo di EV36Zero. Questo è il modello industriale pensato per il futuro dell’automobile, che coniuga la produzione di veicoli elettrici, batterie ed energie rinnovabili. L’obiettivo è quello di una guida e di una produzione a zero emissioni. Il modello EV36Zero sarà esportato un domani negli stabilimenti Nissan in tutto il mondo come parte di The Arc, il nuovo piano aziendale globale di Nissan.

Sempre Adam Pennick ha aggiunto: “Questi sono tempi entusiasmanti per Nissan a Sunderland. Ci apprestiamo a consegnare ai nostri clienti le nuove versioni di Nissan Qashqai e Juke e prepariamo il nostro stabilimento a diventare completamente elettrico nell’ambito del progetto EV36Zero”.

EV36Zero pone lo stabilimento di Sunderland al centro dell’impegno del costruttore giapponese per un futuro che sia sostenibile. Qui verranno prodotte le nuove versioni elettriche di Qashqai, Juke e la nuova Leaf, assi portanti per raggiungere l’obiettivo in Europa entro il 2030. L’iniziativa fa parte della visione a lungo raggio Ambition 2030, per fare di Nissan un’azienda sostenibile in un modo più pulito.