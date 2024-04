Nissan Qashqai: ecco cosa cambia oltre al nuovo design

Nissan Qashqai è uno dei crossover di maggior successo in Italia, come testimoniano i suoi numeri: 23.000 unità vendute nel 2023 e 7.000 nei primi tre mesi del nuovo anno. Se questi dati non bastano, c’è la storia a supporto di questo versatile e brillante modello che, fin dalla sua prima generazione targata 2008, ha stregato gli automobilisti tricolore. Oggi, a fronte di una concorrenza sempre più numerosa e agguerrita nel segmento dei C-SUV, la terza generazione di Nissan Qashqai vara l’approdo nell’orbita di mercato di un restyling che conferisce nuova linfa e vigore. Quella che resta invariata è la voglia di stare ancora davanti a tutti.

NISSAN QASHQAI: NUOVO LOOK

È evidente il cambio di passo con l’attuale versione lanciata nel 2021, infatti la nuova Nissan Qashqai mostra con orgoglio la sua rinnovata veste. Potrebbe far stridere qualcuno, specialmente i più conservatori, ma la grande griglia anteriore a trapezio rovesciato “V-Shape” è stata sostituita con una calandra più moderna, formata da elementi tridimensionali, che sposano il gusto del tempo attuale. Tutti nuovi anche i gruppi ottici, che guadagnano delle linee più nette e un modulo abbagliante. Sotto la lente principale, le luci diurne sono costituite da cinque piccole lenti la cui forma riproduce quella degli elementi della griglia. I fari posteriori conservano la stessa linea ma ottengono delle lenti trasparenti. Il sottile elemento a boomerang che incornicia il lato superiore del gruppo ottico adesso incorpora il segnale di direzione. Infine, il paraurti posteriore è stato totalmente ridisegnato, è di colore nero lucido per le versioni top di gamma e in tinta con la carrozzeria sulla nuova versione N-Design. Inedite anche le colorazioni: Pearl White e Pearl Black.

Le dimensioni:

Lunghezza: 4,43 metri

Larghezza: 1,85 metri

Altezza : 1,62 metri

: 1,62 metri Passo: 2,67 metri

Bagagliaio: 504 litri

L’ABITACOLO DELLA NISSAN QASHQAI

A differenza di quanto accade all’esterno, Nissan Qashqai non stravolge i suoi interni che, tuttavia, guadagnano un livello di finiture più elevato, a seconda degli allestimenti. Su Tekna ci sono sedili in tessuto tecnico e inserti in cromo satinato accompagnati da inserti in Alcantara per plancia, braccioli, consolle centrale, mentre su Tekna Plus cambia il disegno dei sedili che diventano Premium. N-Design, invece, ha una combinazione pelle e Alcantara per le sedute. Molto raffinata. Per avere una coccola tecnologica in più, Nissan ha scelto di dotare il suo crossover con il sistema Around View Monitor, che garantisce una visuale migliorata attraverso quattro telecamere, delle quali la frontale ha un angolo di ben 200°. Inoltre, fanno capolino l’integrazione con Google Play, la navigazione con Google Maps e l’assistente Google Assistant che si attiva con la famosa frase “Hey Google”. In alternativa, ci sono Apple CarPlay e Android Auto, senza cavo.

SISTEMI DI SICUREZZA DI NUOVA NISSAN QASHQAI

Ovviamente, nuova Nissan Qashqai dispone di un nutrito pacchetto di sistemi di sicurezza, che conta su:

frenata automatica d’emergenza, interviene più rapidamente in caso di rischio di collisione con altre vetture, ciclisti o pedoni;

interviene più rapidamente in caso di rischio di collisione con altre vetture, ciclisti o pedoni; sistema di avviso e prevenzione abbandono involontario di corsia , che interviene per velocità superiori ai 60 km/h;

, che interviene per velocità superiori ai 60 km/h; sistema che aiuta il guidatore a rispettare i limiti di velocità aggiornato;

aggiornato; Driver Assist Custom, che permette di regolare, tramite i comandi al volante, l’intervento delle diverse tecnologie di assistenza in base al proprio stile di guida e memorizzare il profilo del guidatore che è possibile richiamare a ogni avvio della vettura.

NISSAN QASHQAI, CONFERMATA L’ALIMENTAZIONE E-POWER

Rispetto alla gamma motori attualmente prevista, sulla nuova Nissan Qashqai non cambia niente. Dunque, si parte dal 1.3 turbo a benzina dotato di tecnologia mild hybrid e potenza di 140 o 158 CV, per arrivare all’innovativa alimentazione e-Power, che unisce la trazione soltanto elettrica a un motore a benzina ad alta efficienza utilizzato come generatore di bordo. Per quanto riguarda i prezzi, questi non sono stati ancora diramati dal costruttore giapponese, ma potrebbero essere leggermente superiori a quelli attuali.