Nissan come Tesla: giù costi e peso auto elettriche con gigacasting

Nissan ha annunciato un piano ambizioso per riorganizzare radicalmente le proprie linee di produzione, seguendo l’orientamento pionieristico di Tesla nell’uso della tecnologia gigacasting. L’obiettivo è ridurre il costo delle auto elettriche di circa il 30% rispetto all’attuale generazione di veicoli elettrici.

I VANTAGGI DEL GIGACASTING PER ORA SOLO IN FASE DI PRODUZIONE

Questa tecnologia di produzione, che prevede l’uso di mega presse interessa anche altri Costruttori e rappresenta la svolta nella produzione di auto elettriche, permettendo la realizzazione di grandi parti della carrozzeria in alluminio in un unico stampo, con meno peso e minori costi di produzione (qui parliamo dei miglioramenti stimati da Tesla usando giga presse e robot). Tuttavia, non è ancora chiaro come potrà impattare sui processi e le tecniche di riparazione delle auto, ad esempio, in caso d’incidente.

GIGA O MEGA PRESS, NON CI SONO SOLO TESLA E NISSAN

L’implementazione delle giga presse consentirà a Nissan di produrre componenti strutturali delle auto elettriche con significativi vantaggi in termini di costi e peso. Come ha riportato di recente Motor1, Hideyuki Sakamoto, vicepresidente esecutivo responsabile della produzione e della catena di fornitura ha dichiarato: “Alla fine, abbiamo deciso di utilizzare una macchina gigacasting da 6.000 tonnellate per realizzare la struttura posteriore delle vetture utilizzando la fusione di alluminio”. Bisogna ricordare che oltre a Nissan Anche Toyota (nell’immagine di copertina), Stellantis, Volkswagen, Volvo, Xiaomi e altri hanno dichiarato interesse verso la giga casting. I costi di produzione delle auto, sono il problema più grande per tutti i Costruttori in svantaggio rispetto alle Case auto cinesi.

NISSAN INSEGUE LA PARITÀ DI COSTO CON LE AUTO ICE

Le giga presse porteranno, secondo Nissan, a una riduzione dei costi di produzione del 10% e un risparmio di peso fino al 20% sui componenti. Questi miglioramenti non solo renderanno le auto più efficienti dal punto di vista energetico, ma contribuiranno anche a ridurre le emissioni di CO2 durante il processo di produzione. Nissan prevede di introdurre una nuova gamma di auto elettriche entro il 2030, con costi di produzione del 30% più bassi e raggiungere la parità di costo con i modelli a combustione interna.