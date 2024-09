Mitsubishi Outlander Plug-in: tutto sul Super All Wheel Control

Esiste molta curiosità attorno al lancio del nuovo Mitsubishi Outlander PHEV, il SUV giapponese con motorizzazione ibrida plug-in. Il conto alla rovescia è quasi terminato, poiché il debutto europeo è stato fissato per il prossimo primo ottobre a Madrid, quando l’evento verrà mostrato sui canali ufficiali del marchio. La vettura si distinguerà per un design personale e per molta tecnologia a bordo. Elementi che sono necessari per competere in un mercato molto affollato e competitivo, nel quale non mancano le alternative. Per quanto riguarda la produzione in serie, l’avvio è stato fissato entro la fine di quest’anno

NOVITA’ STILISTICHE E DI DESIGN PER MITSUBISHI OUTLANDER

Il design del nuovo Mitsubishi Outlander sarà contraddistinto da quello che gli stilisti della casa hanno battezzato con il nome di “Sculpted Dynamism”. Dunque, abbiamo un frontale della vettura che mostra la grande griglia battezzata Dynamic Shield, mentre la postura ampia e le spalle larghe conferiscono al SUV del Sol Levante una certa solidità. Un tocco di modernità, invece, si ottiene grazie alla gamma di luci full LED ad alta tecnologia.

Per quanto riguarda gli interni, questi saranno una fusione di stile, tecnologia e artigianato giapponese, caratterizzati da ampi schermi rifiniti, materiali di qualità e dettagli ricercati per trasmette più carisma allo spazio interno. Non è tutto perché sulla nuova Mitsubishi Outlander compaiono dei sistemi audio all’avanguardia, nati in collaborazione con Yamaha: Dynamic Sound Yamaha Ultimate e Dynamic Sound Yamaha Premium.

Da questa unione di intenti è nata un’esperienza acustica che, assicurano le parti coinvolte, sarà di primissimo piano. A esaltare la qualità del sonoro tanto la carrozzeria quanto gli interni del veicolo sono stati pensati con attenzione per garantire il massimo dal sistema audio e offrire a tutti i passeggeri un servizio che in pochi possono vantare nel segmento.

IL POWERTRAIN IBRIDO PLUG-IN DI NUOVA MITSUBISHI OUTLANDER

La nuova Mitsubishi Outlander avrà sotto al cofano un moderno sistema ibrido plug-in con doppio motore e trazione integrale. Non mancherà neppure il Super All-Wheel Control che promette di offrire sicurezza, maneggevolezza e stabilità in ogni condizione stradale. Il rinnovato powertrain utilizzerà una batteria ad alta capacità, che offrirà una guida – secondo i tecnici del marchio giapponese – di assoluto livello.

Il precedente Outlander PHEV faceva affidamento su uno schema composto da un motore 2.4 a benzina da 135 CV e da altri due motori elettrici, uno anteriore da 82 CV e uno posteriore 95 CV, per un’autonomia di circa 40 km garantita dalla batteria da 13,8 kWh. Odiernamente, il costruttore nipponico presenta sulla Eclipse Cross una proposta PHEV da 187 CV complessivi.

Anche in questo frangente la batteria è da 13,8 kWh e l’autonomia dichiarata è superiore ai 50 km. Lecito aspettarsi che possa esserci qualcosa in comune tra la Eclipse e la nuova Outlander anche se, come sappiamo, la batteria per il SUV prossimo al lancio sarà del tutto nuova.

MITSUBISHI OUTLANDER COME FUNZIONA IL SUPER ALL-WHEEL CONTROL

Tra i vari sistemi 4WD, l’S-AWC (Super-All Wheel Control migliora la maneggevolezza e la stabilità del veicolo. Questa tecnolgia controlla senza soluzione di continuità i movimenti del veicolo durante le accelerazioni, le curve e le frenate, senza dare al conducente un senso di disagio. L’S-AWC dimostra di essere efficace in condizioni di strada scivolosa, come in fuoristrada e sulla neve, e aiuta i conducenti a guidare comodamente tutti i giorni.

L’S-AWC è un sistema di controllo integrato della dinamica del veicolo che porta il concetto di All Wheel Control a un livello più elevato. Questo funziona utilizzando tre tipi di controllo per un comportamento coerente e continuo del veicolo, con linearità diretta e risposta rapida. Il terzetto è composto da:

distribuzione della forza motrice anteriore-posteriore;

distribuzione della coppia alle ruote sinistra-destra;

distribuzione dei freni sulle quattro ruote.

L’S-AWC li controlla integralmente, invece di commutarli singolarmente a seconda delle situazioni. Nei controlli tipici dei veicoli, il controllo discontinuo può far sentire poco sicuro il conducente. Non è un caso che venga richiesto di compiere azioni aggiuntive o regolazioni quando si guida ad alta velocità o su superfici scivolose. L’S-AWC rileva continuamente le accelerazioni, le curve e le frenate e crea valori di controllo tenendo conto di tutti gli effetti sul veicolo, come la reattività alle manovre del conducente, le prestazioni di trazione e di marcia.