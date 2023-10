Auto elettriche e plug-in: prevenire una panne con la batteria AGM

Come abbiamo già spiegato in un altro articolo, la batteria ausiliaria da 12V è la principale causa di panne delle auto elettriche e plug-in perché viene sollecitata molto frequentemente, anche quando la vettura è ferma o spenta, oppure durante le soste prolungate nel traffico. Questa peculiarità aumenta esponenzialmente nei modelli più recenti, che hanno maggiori aggiornamenti OTA e opportunità di connettersi: elementi decisamente utili ma che contribuiscono anche loro a scaricare la batteria ausiliaria. Per questo è necessario prevenire che l’auto resti improvvisamente in panne montando una batteria efficiente e duratura come la VARTA AGM xEV. Ma perché proprio questa?

Ve lo spieghiamo nel video sopra che fa parte del progetto VARTA Brand Ambassador di cui SicurAUTO.it è partner esclusivo per l’Italia. Una serie di video interessanti e che forniscono tante informazioni utili su una grande varietà di tematiche legate alle batterie 12V, fondamentali nelle auto elettriche e ibride, e in generale in tutte le auto sempre più connesse e dotate di aggiornamenti OTA.

CHE COSA SONO LE BATTERIE AGM

Le batterie AGM (Absorbent Glass Mat) sono un tipo di batteria al piombo che utilizza un separatore assorbente in fibra di vetro per “intrappolare” l’elettrolita. Questo le rende più sicure delle tradizionali batterie al piombo acido libero, poiché l’acido non può fuoriuscire in caso di danno alla batteria. Garantiscono inoltre una durata nettamente superiore rispetto alle batterie convenzionali e sono perfette per sistemi Start&Stop e per le auto che vengono utilizzate in condizioni difficili, essendo più resistenti alle vibrazioni e alle temperature elevate.

Ma non solo: la tecnologia AGM si sta rivelando la soluzione più valida per le esigenze dei veicoli elettrici, plug-in e ibridi, avendo già dato prova della sua affidabilità. Il motivo ce lo spiega per filo e per segno il nostro Donato D’Ambrosi, VARTA Brand Ambassador, che nel video in alto, il quarto della serie di clip sulle batterie 12V delle auto elettriche e di tutte le auto (anche ibride e ICE) dotate di connettività e aggiornamenti OTA, chiarisce perché la batteria AGM xEV può prevenire una panne delle auto elettrificate.

L’IMPORTANZA DELLE BATTERIE AGM NELLE AUTO ELETTRICHE, PLUG-IN E IBRIDE

In effetti le batterie AGM sono sempre più diffuse come primo equipaggiamento delle auto elettriche, ibride e plug-in, ad esempio perché funzionano anche con un livello di ricarica parziale e resistono maggiormente ai cicli di carica e scarica tipici di queste vetture. Gli altri motivi (e non sono pochi) potete scoprirli guardando il video, che mostra anche come VARTA, sfruttando il suo know-how come fornitore di molti Costruttori, abbia sviluppato le batterie VARTA AGM xEV che rispondono perfettamente alle esigenze energetiche dei modelli più elettrificati e connessi.

SICURAUTO.IT CONFERMATO VARTA BRAND AMBASSADOR

Il video che spiega perché le batterie AGM possono prevenire una panne delle auto elettrificate è il quarto e ultimo del nuovo progetto con VARTA , uno dei principali produttori di batterie auto a livello mondiale, che ha scelto ancora una volta SicurAUTO.it come Brand Ambassador per raccontare il vasto mondo delle batterie auto, stavolta con focus specifico sulla mobilità elettrica, ibrida e connessa. Il progetto, interamente realizzato dal team editoriale e video di SicurAUTO.it, ha come obiettivo quello di svelare in modo chiaro e semplice tante informazioni utili su una grande varietà di tematiche legate alle batterie per auto elettriche e ibride, attraverso una serie di interessanti contenuti video rivolti a ricambisti, autoriparatori e automobilisti.