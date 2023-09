Mitsubishi Colt 2024: motori, allestimenti e prezzi

Arriva in Italia la Nuova Mitsubishi Colt 2024. Si tratta della nuova generazione della city car di casa Mitsubishi che si rinnova partendo dalla piattaforma CMF-B, già utilizzata da altri modelli dell’alleanza Renault Nissan Mitsubishi, come la Renault Clio. La sede di produzione è lo stabilimento Renault di Bursa. La nuova versione della city car ha un nuovo design, una gamma di motorizzazioni con unità elettrificate e diverse novità. Vediamo tutti i dettagli sulla Nuova Mitsubishi Colt 2024.

NOVITA’ E ALLESTIMENTI DELLA MITSUBISHI COLT 2024

La Nuova Mitsubishi Colt 2024 arriva sul mercato in una veste rinnovata, con un design inedito e tanti nuovi contenuti. La gamma include quattro diversi allestimenti tra cui scegliere la versione desiderata oltre a cinque colorazioni per la carrozzeria (i metallizzati Onyx Black, Sunrise Red, Royal Blue, Volcanic Grey e il pastello Artic White). Ci sono varie opzioni anche per l’abitacolo interno, con la possibilità di puntare sul display digitale per l’infotainment da 9,3 pollici, con supporto a Apple CarPlay e Android Auto. C’è anche una ricca dotazione di sistemi ADAS per la nuova vettura di casa Mitsubishi che include:

Adaptive Cruise Control con Stop & Go,

Around View Monitor, Automatic High Beam,

Blind Spot Warning,

Forward Collision Mitigation system,

Lane Departure Warning, Lane Keeping Assist,

Easy Park Assist, Rear Cross Traffic Alert

Traffic Sign Recognition.

I MOTORI DELLA NUOVA MITSUBISHI COLT 2024

La gamma di motorizzazioni della Nuova Mitsubishi Colt comprende diverse opzioni per i clienti. La city car sarà ordinabile con:

tre cilindri benzina da 1.0 litri, aspirato o sovralimentato;

da 1.0 litri, aspirato o sovralimentato; versione Full Hybrid con motore quattro cilindri da 1.6 litri da 69 kW e motore elettrico da 36 kW oltre che con batteria da 1,2 kWh.

Per quanto riguarda consumi ed emissioni della Nuova Mitsubishi Colt 2024, inoltre, la vettura è in grado di:

ridurre al minimo le emissioni a 118-121 g/km di CO 2 (WLTP) , con un consumo di carburante di 5,2-5,4 litri/100 km con il tre cilindri benzina

, con un consumo di carburante di con il tre cilindri benzina ridurre le emissioni a 116-124 g/km di emissioni di CO 2 (WLTP), con un consumo di carburante di 5,1-5,5 litri/100 km con la versione Full Hybrid

I PREZZI DELLA NUOVA MITSUBISHI COLT 2024

Il listino prezzi della Nuova Mitsubishi Colt 2024 parte da 17.900 euro. I prezzi di tutte le varianti non sono ancora stati comunicati. La nuova generazione della segmento B di casa Mitsubishi sarà disponibile nelle concessionarie italiane del Gruppo Koelliker, importatore dei modelli Mitsubishi in Italia, a partire dal prossimo mese di dicembre. La vettura di casa Mitsubishi arriva sul mercato con una garanzia di 5 anni che salgono a 8 anni per quanto riguarda la batteria di trazione.