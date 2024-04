Mitsubishi ASX, il nuovo B-SUV si fa in 3: Turbo, Mild e Full Hybrid

L’affollato segmento di mercato dei B-SUV dà il benvenuto a una nuova proposta, che promette di stuzzicare la fantasia del grande pubblico grazie alla sua variegata gamma di motori e alle sue ricche dotazioni: Mitsubishi ASX. La nuova generazione del crossover nipponico verrà prodotta nella fabbrica di Valladolid in Spagna, con inizio delle attività il prossimo mese di maggio. Il lancio in Italia è invece atteso per giugno.

MITSUBISHI ASX: DESIGN MODERNO

La nuova Mitsubishi ASX (Active Sports X-over) nasce sulla piattaforma CMF-B realizzata dall’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Stilisticamente si caratterizza per uno stile forte, esaltato dal robusto frontale contraddistinto dal “Dynamic Shield“, da una silhouette slanciata e dallo sviluppo fluido, e da un posteriore marcatamente sportivo con la scritta Mitsubishi incisa sul portellone. I gruppi ottici, di entrambi i lati, presentano delle luci full LED. Cinque le tinte per la carrozzeria: metallic Crystal White, Sunrise Red, Onyx Black, Royal Blue, e Steel Grey. Negli allestimenti Intense e Instyle è possibile richiedere anche un tetto Onyx Black.

ABITACOLO ARIOSO E DIGITALE PER MITSUBISHI ASX

Il benvenuto che offre l’ambiente interno della nuova Mitsubishi ASX è molto accogliente. Merito di un abitacolo spazioso e confortevole, dove le soluzioni non mancano. Anche la componente tecnologica permette a questo spazio di offrire molti punti di forza. Il guidatore può trovarsi di fronte un quadro strumenti da 7” di serie, o un Display Driver Digitale da 10″ come optional, mentre al centro della plancia compare uno schermo touch ad alta risoluzione da 10,4”. La vettura giapponese vanta Google integrato, che permette di beneficiare di servizi come Google Maps, Google Assistant, e altro ancora. Infine, gli aggiornamenti saranno distribuiti in modo continuo, compresi quelli software OTA (Over The Air) remoti per migliorare l’esperienza dell’infotainment.

LE MOTORIZZAZIONI DI MITSUBISHI ASX

La gamma di motori proposti dalla Mitsubishi ASX è notevole e va ad abbracciare le più disparate esigenze. A disposizione ci sono:

1.0 litri turbo benzina da 67 kW (90 CV) di potenza e 160 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Consumi: 5,7 litri/100 km e 130 g/km di CO2;

da 67 kW (90 CV) di potenza e 160 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Consumi: 5,7 litri/100 km e 130 g/km di CO2; 1.3 litri turbocompresso a iniezione diretta Mild Hybrid , da 103 kW (140 CV) con cambio manuale o 116 kW (158 CV) con cambio automatico. Entrambe le opzioni adoperano un generatore d’avviamento a cinghia abbinato a una batteria al litio da 12 V. Consumi: 5,7 litri/100 km e 130 g/km CO2 per la prima, e 5,8 litri/100 km e 132 g/km CO2 per la seconda.

a iniezione diretta , da 103 kW (140 CV) con cambio manuale o 116 kW (158 CV) con cambio automatico. Entrambe le opzioni adoperano un generatore d’avviamento a cinghia abbinato a una batteria al litio da 12 V. Consumi: 5,7 litri/100 km e 130 g/km CO2 per la prima, e 5,8 litri/100 km e 132 g/km CO2 per la seconda. 1.6 litri Full Hybrid (HEV), comprensiva di un’unità a benzina da 1,6 litri con due motori elettrici e un cambio automatico a multi-mode. La potenza complessiva è di 105 kW (142 CV). I consumi dichiarati sono di: 4,6 litri/100 km e 104 g/km CO2.

MITSUBISHI ASX: CAPITOLO SICUREZZA

Il nuovo B-SUV Mitsubishi ASX vanta un livello di sicurezza notevole per la propria categoria, infatti sono tanti i dispositivi di serie, compresivi di:

sistema di mitigazione di collisione frontale con protezione per i pedoni;

luci abbaglianti automatiche ;

; controllo della velocità di crociera con limitatore di velocità;

monitor dell’attenzione del conducente;

assistenza alla velocità intelligente ;

; avviso di distanza;

avviso di uscita di corsia;

assistenza al mantenimento di corsia e assistenza al mantenimento di corsia di emergenza ;

; sensori di parcheggio;

telecamera retrovisore ;

; monitoraggio Surround;

assistenza al parcheggio ;

; avviso di punto cieco;

assistenza all’uscita sicura dell’occupante;

avviso di traffico trasversale.

Esclusivamente nelle versioni automatiche, e di fascia alta, è presente anche il sistema MI-PILOT (Mitsubishi Intelligent – PILOT), che combina il Controllo della velocità di crociera adattativo (ACC) e l’Assistenza al mantenimento di corsia (LCA). Sfruttando telecamere, radar e una centralina dedicata, MI-PILOT monitora accelerazione, freni e sterzo per aiutare a ridurre la fatica durante la guida su lunghe distanze e in situazioni di traffico ripetuto di stop-and-go. Presente anche la funzione e-Call.

LA GARANZIA OFFERTA PER MITSUBISHI ASX

Il marchio giapponese offre ai clienti della nuova Mitsubishi ASX dei privilegi interessanti, che passano attraverso varie garanzie: