Google Maps: novità 2023 per i conducenti di auto elettriche

Big G è sempre sul pezzo e visto il crescente sviluppo della mobilità sostenibile ha introdotto nuove funzionalità di Google Maps per aiutare i conducenti di veicoli elettrici a trovare i punti di ricarica sul percorso e per favorire gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. In arrivo inoltre la visualizzazione immersiva e l’estensione della ricerca con la realtà aumentata. Sono tutte novità del 2023 che sono già state rilasciate o lo saranno progressivamente nelle prossime settimane o mesi, anche in Italia (aggiornate frequentemente l’app per essere sicuri di ricevere le nuove funzionalità).

GOOGLE MAPS TROVA I PUNTI DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE

Presto i conducenti di veicoli elettrici con Google Maps integrato troveranno i punti di ricarica lungo il percorso molto più facilmente (in alternativa possono sempre usare la nostra guida su dove sono le colonnine in autostrada). Infatti per qualsiasi viaggio che richieda una sosta di ricarica, Maps suggerirà il punto migliore in base a fattori quali il traffico, il livello di carica e il consumo di energia previsto. E per chi non vuole o non può sostare in quel punto, basteranno pochi click per trovarne un altro nei paraggi.

Ma non è tutto: azionando il filtro di ricarica ‘molto veloce’ sarà più facile trovare le stazioni con punti di ricarica da almeno 150 kW. Inoltre anche i risultati di ricerca mostreranno quando luoghi come, per esempio, un supermercato hanno stazioni di ricarica in loco. Così, chi sta andando a fare la spesa, potrà scegliere un esercizio che permetta anche di ricaricare l’auto, ottimizzando i tempi.

GOOGLE MAPS: INDICAZIONI A COLPO D’OCCHIO PER PEDONI, BICI E MEZZI PUBBLICI

Nel 2023 arrivano nuove facilitazioni su Google Maps per chi si muove a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici: con le indicazioni a colpo d’occhio ogni utente potrà seguire il proprio viaggio direttamente dalla panoramica del percorso o dalla schermata di blocco. In particolare si potranno vedere i tempi di arrivo previsti e la prossima svolta, informazioni che prima erano visibili solo sbloccando il telefono, aprendo l’app e utilizzando la modalità di navigazione completa. E se si decide di prendere un’altra strada, il percorso sarà aggiornato automaticamente. Google comunica che le indicazioni a colpo d’occhio inizieranno a essere disponibili in tutto il mondo su Android e iOS nei prossimi mesi e saranno compatibili anche con le Attività Live su iOS 16.1.

GOOGLE MAPS:NEL 2023 LA VISUALIZZAZIONE IMMERSIVA

La visualizzazione immersiva, nuova funzionalità di Google Maps al momento disponibile per Londra, Los Angeles, New York, San Francisco e Tokyo, è un modo completamente nuovo di esplorare un luogo facendoci sentire come se fossimo proprio lì, anche prima di visitarlo. Utilizzando i progressi dell’intelligenza artificiale e della computer vision, la visualizzazione immersiva fonde miliardi di immagini di Street View e immagini aeree per creare un modello digitale del mondo incredibilmente ricco. E sovrappone informazioni utili come il tempo, il traffico e quanto è affollato un luogo.

Google fa un esempio supponendo che stiamo programmando una visita al Rijksmuseum di Amsterdam. Ebbene, con la visualizzazione immersiva possiamo sorvolare virtualmente l’edificio e vedere dove si trovano, per dirne una, gli ingressi del museo. Con il dispositivo di scorrimento temporale, possiamo vedere come appare l’area nelle diverse ore del giorno e che tempo farà, e possiamo anche individuare i luoghi più affollati, in modo da avere tutte le informazioni necessarie per decidere dove e quando andare. E se abbiamo fame possiamo scendere al livello strada per esplorare i ristoranti vicini, e dare anche un’occhiata all’interno per capire rapidamente l’atmosfera di un locale prima di prenotare.

Per creare queste scene fedeli alla realtà, Google ha utilizzato i campi di radianza neurale (NeRF), una tecnica avanzata di intelligenza artificiale che trasforma le immagini ordinarie in rappresentazioni 3D. Con NeRF è possibile ricreare con precisione l’intero contesto di un luogo, compresa l’illuminazione, la consistenza dei materiali e lo sfondo. Tutto ciò permette di capire se l’illuminazione lunatica di un bar è l’atmosfera giusta per una serata galante o se la vista di un caffè lo rende il luogo ideale per un pranzo con gli amici. Pazzesco, vero?

GOOGLE MAPS 2023: ESPLORARE E NAVIGARE CON LA REALTÀ AUMENTATA, ANCHE I LUOGHI AL CHIUSO

Adesso la ricerca con Live View di Google Maps utilizza l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata per aiutarci a trovare le cose che ci circondano, come bancomat, ristoranti, parchi e stazioni di transito, semplicemente mettendo il telefono in posizione verticale mentre siamo per strada. Recentemente Big G ha lanciato questa affinatissima modalità di ricerca a Londra, Los Angeles, New York, Parigi, San Francisco e Tokyo e nei prossimi mesi questa funzione verrà estesa a Barcellona, Dublino e Madrid.

La realtà aumentata può essere particolarmente utile quando si naviga in luoghi difficili, come un aeroporto sconosciuto. Con Live View al chiuso, introdotto nel 2021 negli Stati Uniti, a Zurigo e a Tokyo, basta utilizzare le frecce alimentate dalla realtà aumentata per vederci indicare la direzione giusta, in modo che possiamo trovare rapidamente e con sicurezza i servizi igienici, le sale d’attesa, le stazioni dei taxi, gli autonoleggi e molto altro ancora. Nei prossimi mesi Live View al chiuso arriverà in più di altri 1.000 nuovi aeroporti, stazioni ferroviarie e centri commerciali a Barcellona, Berlino, Francoforte, Londra, Madrid, Melbourne, Parigi, Praga, San Paolo, Singapore, Sydney, Taipei e Tokyo. Per il momento Google non cita città italiane ma certamente prima o poi toccherà anche alle nostre.