Mini non rinuncia ai motori benzina: ecco le nuove Cooper C ed S

Sembrava un’epoca al tramonto, invece, c’è ancora una fiammella a tenere accesa la fiaccola dei motori a combustione interna. Mini non rinuncia ai motori a benzina e nella nuova generazione del suo modello più rappresentativo propone due versioni che faranno contenti gli appassionati più tradizionali: Cooper C e Cooper S. A livello di design non abbiamo degli sconvolgimenti, ma una fine operazione di ammodernamento delle linee, inseguendo il gusto più contemporaneo, così come viene conservato il “go-kart feeling” il marchio di fabbrica di questa vettura.

MINI, IL TAGLIO RESTA CLASSICO

Squadra che vince non si cambia, dice il vecchio adagio. Ed è così che Mini ha pensato di lanciare la quarta generazione – sotto egida di BMW – della sua brillante vettura a tre porte. Dunque, esternamente viene conservata la fisionomia con sbalzi corti e cofano corto, che contrastano con il passo lungo. All’anteriore, invece, la nuova griglia ottagonale definisce i contorni del musetto, mentre le luci diurne a LED sono di serie su tutti gli allestimenti. Tre sono le firme luminose selezionabili per le luci di marcia diurna dei fari e per le luci posteriori a matrice ridisegnate.

Nell’abitacolo si scopre una certa familiarità con la storia e con la tradizione di questa vettura. La plancia ha uno sviluppo armonico e un gusto minimalista. Non mancano le novità, come il nuovo volante, il display OLED rotondo e il cruscotto rivestito in tessuto bicolore. Il tetto panoramico in vetro ha invece il compito di creare un’atmosfera luminosa e accogliente.

I MOTORI DELLA NUOVA MINI

Lo abbiamo anticipato nelle prime righe, la nuova generazione di Mini non stacca la spina ai motori a benzina, che vengono proposti in due varianti:

Mini Cooper C: 1.5 litri a tre cilindri da 115 kW/156 CV e coppia di 230 Nm (consumo di carburante combinato: 6,5 – 5,9 l/100 km, emissioni di CO2 combinate: 146 – 133 g/km secondo WLTP);

e coppia di 230 Nm (consumo di carburante combinato: 6,5 – 5,9 l/100 km, emissioni di CO2 combinate: 146 – 133 g/km secondo WLTP); Mini Cooper S: 2.0 litri a quattro cilindri da 150 kW/204 CV e coppia massima di 300 Nm (consumo di carburante combinato: 6,7 – 6,1 l/100 km, emissioni di CO2 combinate: 150 – 138 g/km secondo WLTP).

La vettura è, inoltre, provvista di un sistema di sospensioni e smorzamento pensato un comportamento su strada devoto all’agilità. Lo sterzo preciso abbinato a freni potenti assicura un alto livello di piacere di guida, sicurezza e comfort.

MINI: UN PIENO DI TECNOLOGIA

A bordo della nuova Mini si respira un’aria di vera modernità. A disposizione degli utenti ci sono stanti strumenti che permettono di alzare il livello di sicurezza e coinvolgimento. Ad esempio:

Safe Exit : monitora l’area intorno alla vettura parcheggiata e avverte gli utenti della strada in avvicinamento prima dell’apertura della porta. La funzione non solo ritarda lo sblocco delle porte, ma usa persino dei segnali luminosi all’esterno per avvisare di una possibile collisione;

: monitora l’area intorno alla vettura parcheggiata e avverte gli utenti della strada in avvicinamento prima dell’apertura della porta. La funzione non solo ritarda lo sblocco delle porte, ma usa persino dei segnali luminosi all’esterno per avvisare di una possibile collisione; Mini Navigation (optional): offre il supporto della visualizzazione 3D e dell’Augmented View, che permette di visualizzare la situazione del traffico in tempo reale, fornisce informazioni sulle possibilità di parcheggio, comprese le opzioni di pagamento digitale, e molto altro ancora.

(optional): offre il supporto della visualizzazione 3D e dell’Augmented View, che permette di visualizzare la situazione del traffico in tempo reale, fornisce informazioni sulle possibilità di parcheggio, comprese le opzioni di pagamento digitale, e molto altro ancora. Driving Assistant Plus;

Mantenimento della corsia ;

; Controllo automatico della velocità e della distanza ;

; Mini Intelligent Personal Assistant (IPA) sul display OLED.

GLI ALLESTIMENTI DI NUOVA MINI

La nuova generazione di Mini viene proposta in quattro allestimenti diversi:

Essential ;

; Classic;

Favoured;

JCW.

Le nuove MINI Cooper C e MINI Cooper S sono disponibili con differenti verniciature della carrozzeria e rivestimenti interni. I colori possono essere combinati con uno dei quattro colori del tetto e creare una varietà di contrasti. Un’opzione in combinazione con il pacchetto Favoured Trim è il design Spray-Tech del caratteristico tetto Multitone. Questo è contraddistinto da una sfumatura a tre colori. Per i cerchi in alluminio da 16 a 18 pollici sono disponibili nuovi design ottimizzati dal punto di vista aerodinamico.