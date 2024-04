Mini Cooper S: più sicurezza con Safe Exit e Active Cruise Control

Mini più che un nome è un vero e proprio status symbol, un’icona ambulante su quattro ruote. Ovviamente non si può non pensare alla mitica vettura originale, scaturita dalla brillante mente di Alec Issigonis, che ha mutato il panorama della mobilità negli anni delle grandi rivoluzioni del ‘900. Quella Mini portò un vento di cambiamento, grazie alla trazione anteriore e al motore trasversale, cambiando il paradigma delle auto da città. Oggi, la voglia di stupire è rimasta intatta, come sessant’anni fa, grazie alla quinta generazione di Mini nata sotto l’egida di BMW, che vuole confermarsi un punto di riferimento per innovazione e appeal. La nuova Mini Cooper S, appena presentata in allestimento Classic, oltre alle doti dinamiche vuole colpire il grande pubblico per il comparto sicurezza, reso più ricco e solido.

MINI COOPER S: STILE INCONFONDIBILE

La Mini Cooper S è facilmente riconoscibile da tutti, grazie alle sue forme ormai leggendarie. Squadra che vince non si cambia, così la compatta Mini mantiene le proporzioni tipiche, figlie degli sbalzi stretti e del cofano corto che contrastano con il passo. La carrozzeria – come impone la tradizione – può essere personalizzata con un’ampia gamma di colori, ai quali si aggiunge il nuovo Ocean Wave Green, che si esalta con il tetto a contrasto e con la struttura a tre porte. Per quanto riguarda i cerchi in lega, la scelta può ricadere su diverse varianti dedicate da 16″ a 18″.

Anche l’abitacolo emana familiarità. Il colore predominante è il nero-blu delle superfici in materiale a maglia bicolore. Inoltre, i sedili Vescin in grigio o nero sono in grado di dar forma a un contrasto ammaliante. Infine, il motivo traforato a pied-de-poule sullo schienale e sul sedile, le cuciture blu e gli inserti in tessuto fantasia sulle fiancate accentuano il design elegante degli interni. In poche parole, non manca lo stile nei quattro allestimenti disponibili.

MAGGIORE SICUREZZA SULLA MINI COOPER S

La Mini Cooper S, al pari della versione Cooper SE, è un’auto votata alla dinamicità e al divertimento (meglio se esclusivamente in pista). Per rendere più sicura questa celebre vettura, i tecnici di Mini hanno inserito numerosi sistemi di assistenza alla guida, che aumentano gli standard di sicurezza e il comfort di marcia. Le novità più rilevanti sono queste funzioni:

Safe Exit : il quale monitora l’area circostante il veicolo parcheggiato e avverte gli utenti della strada in avvicinamento prima che la portiera venga aperta;

: il quale monitora l’area circostante il veicolo parcheggiato e avverte gli utenti della strada in avvicinamento prima che la portiera venga aperta; Active Cruise Control: sistema fondamentale anche in una situazione di traffico urbano, poiché aiuta il guidatore a mantenere in modo automatico la distanza dal veicolo che precede, monitorando continuamente la strada;

Parking Assistant: che riconosce automaticamente gli spazi di parcheggio e si occupa del processo di manovra automatico premendo un semplice pulsante. Questo sistema è offerto di serie su Mini Cooper S.

Infine, su questa nuova versione è presente anche il primo assistente vocale completo del brand che aiuta a gestire la Mini Interaction Unit.

MINI COOPER S: MOTORE BENZINA

La quinta generazione di Mini ha esordito, in prima istanza, in versione elettrica anche se all’interno della gamma c’è spazio, ancora per un po’, per i motori endotermici. Sotto al cofano della rinnovata Mini Cooper S trova collocazione un propulsore turbo benzina, quattro cilindri, da 2.0 litri in grado di sviluppare 204 CV di potenza e 300 Nm di coppia.

Grazie a un peso contenuto e alle finezze apportate al gruppo propulsore dagli ingegneri Mini, questo motore garantisce persino dei consumi molto interessanti: 6,4 – 6,1 l/100 km, con emissioni di CO2 combinate di 144 – 138 g/km. Ovviamente i dati riportati sono stati registrati secondo il ciclo di omologazione WLTP. Il prezzo base di Mini Cooper S allestimento Classic è di 34.075 euro.