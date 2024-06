Mini Countryman E: più grande, hi tech e con 462 km di autonomia

Inizia un nuovo capitolo per Mini Countryman E. Questo modello, prima di tutto, va ad allargare la gamma di veicoli elettrici del brand britannico, poi, lancia la sfida a un segmento dove domina per dimensioni e abitabilità. In questo modo possiamo parlare di lei, non più come una semplice crossover da città, ma come un veicolo spendibile anche per le famiglie. Le novità, infine, non si fermano qui perché la Mini Countryman E porta in dote una serie di affinamenti tecnologici e un motore elettrico che garantisce un’autonomia di tutto rispetto.

MINI COUNTRYMAN E, SEMPRE PIU’ GRANDE

Rispetto al recente passato, il Mini Countryman E cresce in lunghezza (+13 cm) e altezza (+8 cm). Nell’abitacolo si guadagna tanto spazio in più, a tutto vantaggio dei suoi occupanti, che possono beneficiare anche di molti vani portaoggetti che prima non c’erano. Anche il bagagliaio diventa più capiente, tanto che, con l’abbattimento degli schienali posteriori, la capacità di carico arriva fino a quota 1.450 litri.

Le dimensioni:

Lunghezza : 4,44 metri;

: 4,44 metri; Larghezza: 2,06 metri;

Altezza: 1,63 metri;

Passo : 2,69 metri;

: 2,69 metri; Bagagliaio: 460 – 1.450 litri.

GLI AFFINAMENTI ESTETICI DI MINI COUNTRYMAN E

Il look della nuova Mini Countryman E si caratterizza per sbalzi corti, un cofano corto e un passo lungo. Nel complesso il risultato è un chiaro attestato di agilità. La griglia anteriore ottagonale è stata ridisegnata, insieme ai fari a LED. A scelta, ci sono tre firme luminose per i fari anteriori e posteriori. Guardando la vista laterale, il tetto leggermente arcuato, collegato senza soluzione di continuità al montante, e la caratteristica fascia nera integrale, danno vita a un temperamento sportivo. I caratteristici cerchi possono essere di dimensioni comprese tra 17 e 21 pollici.

Facendo un balzo all’interno di Mini Countryman E, si scopre che la plancia è rivestita di tessuto bicolore, che si estende anche ai pannelli interni delle porte. Il display OLED rotondo con un diametro di 240 mm e una superficie in vetro di alta qualità costituisce il centro dell’abitacolo. Tutti i sistemi di infotainment e di assistenza, invece, si basano sul nuovo Mini Operating System 9 e possono essere controllati attraverso il touch o il controllo vocale. Infine, il tetto panoramico in vetro garantisce l’accesso di più luce nell’abitacolo, generando un’atmosfera piacevole. Con l’allestimento Favoured si hanno anche comodi sedili sportivi e un volante di nuova concezione con un cinturino in tessuto al posto delle sei razze.

IL MOTORE DELLA MINI COUNTRYMAN E

La nuova Mini Countryman E adotta un motore elettrico da 150 kW/204 CV, che raggiunge una coppia di 250 Nm. Le prestazioni sono brillanti: 0-100 km/h in 8,6 secondi, mentre la velocità massima si spinge fino a 170 km/h. La batteria ha, invece, un contenuto energetico di 66,45 kWh. Con la ricarica rapida DC fino a 130 kW, bastano appena 29 minuti per caricare la batteria dal 10 all’80%. Nel ciclo di prova WLTP, il modello ha un’autonomia fino a 462 chilometri, che permette di muoversi in leggerezza sia in ambito cittadino quanto di intraprendere qualche esperienza fuori porta. Insomma, Mini Countryman E dichiara la sua intenzione di versatilità totale.

MINI COUNTRYMAN E, TANTA TECNOLOGIA

Mini Countryman E non è solo un concentrato di fine estetica, ma ha dalla sua un’ottima scelta di sistemi tecnologici per migliorare l’esperienza a bordo e, soprattutto, la sicurezza. Con l’optional Driving Assistant Professional, per la prima volta è possibile una guida parzialmente automatizzata di livello 2 su percorsi di tipo autostradale. Questo consente al conducente di staccare le mani dal volante fino a una velocità di 60 km/h, purché continui a monitorare in modo attento il traffico e sia pronto a intervenire in qualunque momento. Inoltre, l’assistente è in grado di individuare gli spazi vuoti nel traffico necessari per cambiare corsia verso l’uscita. Porta quindi il veicolo alla velocità ottimale per il cambio di corsia assistito.