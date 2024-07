Mini Cooper S 5 porte: tutto su dimensioni, motore e dotazioni

La MINI Cooper S 5 porte è una soluzione intelligente per chi non rinuncia alla praticità e al comfort, senza andare a discapito dell’agilità e del piacere di guida. Rispetto alla generazione precedente, l’ultima nata del marchio britannico offre più spazio a bordo. In questo modo, la piccola MINI diventa una berlina pronta a rispondere a qualunque tipo di esigenza. Ovviamente, sotto al cofano romba ancora il robusto motore da 204 CV, mentre la tecnologia diventa un elemento ancora più preponderante per rendere l’inglesina un piatto automobilistico ancor più appetitoso.

LE DIMENSIONI DELLA NUOVA MINI COOPER S 5 PORTE

La nuova Mini Cooper S 5 porte è più lunga di 172 mm rispetto alla hatchback tre porte e ha un passo maggiore di 72 mm. Questo, comunque, non intacca la sua agilità nel districarsi nell’ambito cittadino, favorita dalle dimensioni esterne compatte, dagli sbalzi corti e dal raggio di sterzata ridotto a 11,4. Anche lo spazio di carico compie un upgrade rispetto al recente passato: i sedili posteriori ripiegabili 60:40 consentono di aumentare il volume del bagagliaio da 275 litri a 925 litri.

Le dimensioni:

Lunghezza : 4.036 mm;

: 4.036 mm; Larghezza: 1.744 mm;

Altezza : 1.464 mm;

: 1.464 mm; Passo: 2.567 mm.

IL MOTORE DELLA NUOVA MINI COOPER S 5 PORTE

La MINI Cooper S 5 porte possiede un motore benzina a quattro cilindri da 150 kW/204 CV con una coppia massima di 300 Nm. Le prestazioni, da scatenare in pista, sono di livello: accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e velocità massima di 242 km/h. Inoltre, la carreggiata maggiorata e il passo più lungo, in combinata con un sistema di sospensioni e smorzamento regolato in modo preciso, garantiscono un elevato livello di comfort e una maneggevolezza frizzante.

In combinazione con la sensazione di precisione dello sterzo tipica di MINI e con i freni potenti, questo garantisce un elevato livello di comfort nella vita di tutti i giorni. I cuscinetti stabilizzatori ad alta pressione sugli assi assicurano un comportamento equilibrato della carrozzeria nelle curve dinamiche e aumentano la precisione dello sterzo.

L’ABITACOLO MODERNO DELLA NUOVA MINI COOPER S 5 PORTE

L’abitacolo è uno spazio nel quale le forme e il taglio classico di MINI si uniscono alla modernità. Grande protagonista è il display OLED rotondo, con il quale si gestiscono le funzioni del veicolo con il tocco o con la voce. Nell’area superiore, inoltre, vengono visualizzate le informazioni relative al veicolo, mentre nella sezione inferiore è possibile selezionare in modo diretto le voci di menu Navigazione, Media, Telefono e Clima.

Il freno di stazionamento, il selettore delle marce, il tasto start/stop, la modalità experience e le funzioni di controllo del volume sono accessibili attraverso la caratteristica striscia di interruttori a levetta. Quest’ultima non scompare ma alimenta il senso di appartenenza alla storia di MINI Cooper S. Al posto del selettore del cambio, nella console centrale c’è più spazio per riporre gli smartphone, con un ripiano aperto. Questi possono essere caricati tramite ricarica wireless e sono sempre a portata di mano.

Infine, anche i sedili hanno la loro importanza nel tratteggiare il carattere del veicolo. La MINI Cooper S 5 porte, specialmente nel pregiato Favoured Trim, un motivo pied-de-poule bicolore, brilla. Si tratta di una decorazione che abbraccia il quadro strumenti e si estende ai rivestimenti delle portiere. I sedili sportivi in vescin perforato sono disponibili nei colori Nightshade Blue e Beige e con cuciture tradizionali.

DOTAZIONI TECNOLOGICHE DI MINI COOPER S 5 PORTE

La nuova MINI Cooper S 5 porte ha un bel bagaglio di dotazioni tecnologiche, a cominciare da: