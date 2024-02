MG3: la city car ibrida debutta al Salone di Ginevra 2024

Il Salone di Ginevra è il palcoscenico giusto per tutte le principali novità in arrivo sul mercato delle quattro ruote nel corso dei prossimi mesi. Tra le sorprese di quest’edizione c’è anche la Nuova MG3. Si tratta della city car ibrida di MG Motor che debutta oggi in anteprima mondiale, in vista del lancio commerciale programmato nel corso dei prossimi mesi, in Europa. Si tratta di un modello chiave per MG Motor che continua il suo programma di crescita in Europa dopo un 2023 molto positivo. Vediamo le caratteristiche complete della Nuova MG3:

MG3: DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

La Nuova MG3 è una city car di segmento B che si caratterizza per le seguenti dimensioni:

4,11 metri di lunghezza

di lunghezza 1,80 metri di larghezza

di larghezza 1,50 metri di altezza

di altezza 2,57 metri di passo

di passo 293 litri di capacità di carico

Dal punto di vista del design, la city car propone linee dinamiche, con un profilo laterale allungato e con un frontale che richiama quello di altri modelli, più grandi, della gamma MG. La vettura sarà personalizzabile con varie colorazioni per la carrozzeria (York White, St Moritz Blue, Flaming Red, Morning Yellow, Pearl Black, Blade Silver e Hampstead Grey) e diverse opzioni per i cerchi in lega. Da segnalare anche gli ADAS di livello 2, con il sistema MG Pilot che include il cruise control adattivo e il sistema per il mantenimento di corsia.

GLI INTERNI DELLA MG3

MG Motor ha scelto una configurazione “standard” e accessibile per gli interni della sua MG3, già dagli allestimenti “base”. La vettura è dotata di un doppio display a sviluppo orizzontale. C’è il quadro strumenti digitale da 7 pollici a cui si affianca il pannello touch da 10,25 pollici per il sistema di infotainment. Sulla plancia c’è spazio anche per vari tasti fisici che consentono di accedere a diverse funzionalità in modo intuitivo.

MG3: IL SISTEMA IBRIDO

La Nuova MG3 è una city car dotata di sistema Full Hybrid, denominato dal brand “Hybrid+”. Tale sistema è composto da:

un motore benzina 1.5 da 102 CV

un motore elettrico da 136 CV e 250 Nm

potenza complessiva di 194 CV

un cambio automatico

batteria da 1,83 kWh

La vettura mette a disposizione diverse modalità di funzionamento con la modalità EV che può essere attivata, quando la batteria ha carica sufficiente, per far funzionare esclusivamente il motore elettrico. Ci sono poi altre modalità come:

Series: il motore benzina eroga potenza al generatore che alimenta il motore elettrico

il motore benzina eroga potenza al generatore che alimenta il motore elettrico Series and Charge : il motore benzina eroga potenza al generatore che alimenta il motore elettrico e la batteria

: il motore benzina eroga potenza al generatore che alimenta il motore elettrico e la batteria Drive and Charge : il motore benzina eroga potenza alle ruote oltre che al generatore, per ricaricare la batteria

: il motore benzina eroga potenza alle ruote oltre che al generatore, per ricaricare la batteria Parallel: il motore benzina e il motore elettrico erogano potenza alle ruote

Per regolare il comportamento di guida è possibile scegliere tra le modalità Eco, Standard e Sport. Per quanto riguarda consumi e prestazioni, inoltre, la MG3 è capace di:

0-100 km/h completato in 8 secondi

completato in 170 km/h di velocità massima

di 4,4 litri per ogni 100 chilometri di consumo medio con emissioni di 100 g/km

MG3: PREZZO E DISPONIBILITA’

Per il momento, MG Motor non ha fornito informazioni in merito ai prezzi della Nuova MG3. Il prezzo di partenza dovrebbe essere pari a circa 20.000 euro in modo da posizionare la nuova city car ibrida al di sotto (o comunque in linea) con altri modelli dello stesso segmento come la Toyota Yaris Hybrid e la Renault Clio. Maggiori dettagli in merito a prezzo e disponibilità della nuova MG3 arriveranno nelle prossime settimane.