Mercedes-AMG GT 63 Coupé: prezzi e optional della top di gamma

Mercedes-AMG ha annunciato l’avvio della fase di commercializzazione della Nuova Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé, disponibile da subito sul mercato tedesco e in arrivo anche per la clientela italiana. La top di gamma della famiglia Mercedes-AMG GT arriva sul mercato con un comparto tecnico di primo livello che ruota intorno a una versione aggiornata del V8 di casa AMG. Il nuovo modello segue le recenti novità di AMG che ha lanciato la Mercedes-AMG A 35 Spectral Edition oltre alla Mercedes-AMG GLC Coupé 2024. Il prezzo della Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé, come prevedibile, non sarà accessibile per tutti. Vediamo i dettagli completi in merito alla nuova sportiva.

MERCEDES-AMG GT 63 COUPE’: MOTORE E COMPARTO TECNICO

La Nuova Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé, già presentata ufficialmente nelle scorse settimane, arriva sul mercato con un motore 4.0 V8 Biturbo in grado di garantire:

fino a 585 CV di potenza

di potenza fino a 800 Nm di coppia motrice

Il motore è in grado di spingere la Coupé di casa Mercedes-AMG fino a velocità elevatissime: lo scatto 0-100 km/h viene completato in appena 3,2 secondi. Il motore è abbinato al cambio automatico a 9 rapporti. La vettura è dotata di trazione integrale variabile AMG Performance 4MATIC+, con 4 ruote sterzanti. Il sistema di trazione integrale è in grado di trasferire il 100% della coppia al retrotreno oppure di ripartirà tra i due assali, in base alle esigenze del momento. Ad arricchire il comparto tecnico della Coupé di casa AMG troviamo:

le sospensioni con sistema Active Ride Control per migliorare il comfort di guida; il sistema consente all’asse anteriore di sollevarsi ulteriormente, fino a 30 mm, per evitare l’impatto con la superfice

per migliorare il comfort di guida; il sistema consente all’asse anteriore di sollevarsi ulteriormente, fino a 30 mm, per evitare l’impatto con la superfice un differenziale posteriore a slittamento limitato

dischi in acciaio da 390 mm , più compatti e con un sistema di raffreddamento migliorato

, più compatti e con un sistema di raffreddamento migliorato l‘AMG DYNAMIC SELECT con sei diverse modalità di funzionamento: Smooth, Comfort, Sport, Sport +, RACE oltre alla modalità Individual con possibilità di personalizzazione dei parametri di funzionamento

IL PREZZO DELLA MERCEDES-AMG GT 63 COUPE’

Il listino prezzi della Nuova Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé parte da 188.704,25 euro. Si tratta del prezzo di partenza della sportiva in Germania (dove l’IVA è del 19%). Per gli acquirenti italiani ci sarà, quindi, da mettere in conto una spesa, probabilmente, leggermente superiore. Ricordiamo, però, che Mercedes-AMG ha già confermato l’arrivo della 55 4MATIC. Questa variante sarà più accessibile, proponendo il V8 nella versione fino a 476 CV e con un prezzo più basso. Ulteriori dettagli in merito a questa versione (in particolare per quanto riguarda il prezzo) arriveranno in un secondo momento. Nelle prossime settimane, inoltre, saranno svelati i prezzi in Italia della nuova Coupé.

DOTAZIONE DI SERIE E OPTIONAL MERCEDES-AMG GT 63 COUPE’

La dotazione di serie della Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé, come facilmente ipotizzabile considerando il prezzo, è ricca sotto tutti i punti di vista. Sia il comparto tecnico che le rifiniture confermano il carattere premium e sportivo della vettura. All’interno dell’abitacolo, inoltre, c’è il sistema MBUX con pannello touch da 11,9 pollici. Come da tradizione, Mercedes-AMG garantisce ai suoi clienti ampi margini di personalizzazione per la sua sportiva. In listino, infatti ci sono i seguenti optional:

AMG Aerodynamics Package : 3,510.50 euro

: 3,510.50 euro AMG Night Package : 1,130.50 euro

: 1,130.50 euro AMG Night Package II: 654.50 euro

654.50 euro AMG Exterior Carbon Fibre Package : 5,117.00 euro

: 5,117.00 euro AMG Exterior Chrome Package : 1,130.50 euro

: 1,130.50 euro Impianto frenante ceramico composito AMG ad alte prestazioni : 8,925.00 euro

: 8,925.00 euro Sedili posteriori con schienali ribaltabili: 1,904.00 euro

1,904.00 euro Sedili AMG Performance: 2,320.50 euro

2,320.50 euro Multicontour Seat Package: 833.00 euro

833.00 euro ENERGIZING Package: 702.10 euro

702.10 euro ENERGIZING Package plus: 2,737.00 euro

2,737.00 euro Burmester® High-End 3D Surround Sound System : 5,926.20 euro

: 5,926.20 euro Elementi decorativi in ​​carbonio: 2,737.00 euro

2,737.00 euro MANUFAKTUR hyper blue magno: 7,021.00 euro

7,021.00 euro Cielo MANUFAKTUR in microfibra MICROCUT nera : 1,428.00 euro

: 1,428.00 euro Cerchi forgiati AMG da 21 pollici a razze incrociate con design MANUFAKTUR: 4,819.50 euro

I clienti che sceglieranno la Coupé di casa Mercedes-AMG avranno, quindi, la possibilità di personalizzare nei minimi dettagli la sportiva.