Mercedes-AMG GLC Coupé 2024: caratteristiche, motori e prezzo

Mercedes-AMG ha svelato in via ufficiale la nuova Mercedes-AMG GLC Coupé 2024, evoluzione sportiva della nuova versione del SUV Coupé di segmento D della casa tedesca. Il progetto, naturalmente, deriva direttamente dalla versione AMG del SUV. A disposizione della clientela ci saranno due diverse varianti tra cui scegliere. Mercedes-AMG ha appena presentato anche la AMG A 35 Spectal Edition. Ricordiamo, inoltre, che da questo mese di settembre è disponibile anche la Nuova Mercedes CLE Coupé 2024. Vediamo, quindi, tutte le caratteristiche del Mercedes-AMG GLC Coupé 2024 con un focus su quelli che saranno i motori del nuovo modello della casa tedesca.

LE CARATTERISTICHE DEL MERCEDES-AMG GLC COUPE’ 2024

AMG ha realizzato un SUV Coupé dal marcato carattere sportivo, come da tradizione per il brand. Tra le caratteristiche della Nuova Mercedes-AMG GLC Coupé 2024 troviamo alcuni elementi esclusivi come:

i cerchi in lega da 19 pollici, 20 pollici e 21 pollici , disponibili in diverse versioni, in base alla variante del SUV;

e , disponibili in diverse versioni, in base alla variante del SUV; la tipica calandra AMG con listelli verticali;

con listelli verticali; le minigonne laterali AMG;

finiture esclusive per l’abitacolo con sedili AMG disponibili in varie opzioni;

per l’abitacolo con sedili AMG disponibili in varie opzioni; doppi terminali di scarico (rotondi sul GLC 43, trapezoidali sul GLC 63 S);

(rotondi sul GLC 43, trapezoidali sul GLC 63 S); volante AMG Performance in pelle Nappa oppure in pelle Nappa/MICROCUT microfibra;

in pelle Nappa oppure in pelle Nappa/MICROCUT microfibra; il sistema di i nfotainment MBUX con funzioni specifiche AMG;

con funzioni specifiche AMG; AMG TRACK PACE per la registrazione dei dati della vettura in caso di utilizzo in pista (opzionale sulla GLC 43);

per la registrazione dei dati della vettura in caso di utilizzo in pista (opzionale sulla GLC 43); telaio AMG RIDE CONTROL con ammortizzazione regolabile e asse posteriore sterzante;

La gamma del SUV Coupé di casa AMG sarà personalizzabile: a disposizione dei clienti, infatti, ci saranno svariati optional con cui arricchire la dotazione, in base alle proprie preferenze. Tutti gli elementi che caratterizzando la Nuova Mercedes-AMG GLC Coupé 2024 vengono ripresi dalla versione SUV. Il nuovo modello, però, propone la tipica linea allungata da SUV Coupé, in grado di accentuare il design sportivo.

I MOTORI DELLA MERCEDES-AMG GLC COUPE’ 2024

La gamma di motorizzazioni della Nuova Mercedes-AMG GLC Coupé 2024 si articola in due diverse versioni. A disposizione della clientela, infatti, ci sono:

la GLC 43 con motore 2.0 quattro cilindri da 421 CV abbinato a un turbo elettrico con boost di 14 CV; questa versione è accreditata di uno 0-100 km/h completato in 4,7 secondi e di una velocità massima di 250 km/h

con motore 2.0 quattro cilindri da abbinato a un turbo elettrico con boost di 14 CV; questa versione è accreditata di uno 0-100 km/h completato in 4,7 secondi e di una velocità massima di 250 km/h la GLC 63 S E Performance con motore 2.0 quattro cilindri da 476 CV abbinato a un motore elettrico da 204 CV e a una batteria da 6,1 kWh; questa versione plug-in del SUV raggiunge 680 CV e 1.020 Nm garantendo uno 0-100 km/h completato in 3,4 secondi oltre che una velocità massima di 275 km/h

Per entrambe le varianti del SUV Coupé di Mercedes-AMG c’è la possibilità di sfruttare un cambio automatico a 9 rapporti con frizione di avviamento in bagno d’olio.

I PREZZI DELLA NUOVA MERCEDES-AMG GLC COUPE’ 2024

Per il momento, Mercedes-AMG non ha ancora ufficializzato i prezzi della Nuova Mercedes-AMG GLC Coupé 2024. La versione sportiva del SUV Coupé della casa tedesca è, però, pronta al debutto, con gli ordini che saranno aperti a breve e le prime consegne previste per la prima parte del 2024. La GLC 43 arriverà sul mercato con un listino superiore ai 100.000 euro mentre per la GLC 63 serviranno più di 150.000 euro. In entrambi i casi, inoltre, Mercedes consentirà varie ai clienti di personalizzare il SUV, scegliendo tra più optional, in modo da arricchire la dotazione di serie.