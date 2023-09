Mercedes AMG A 35 4MATIC: tutto sulla Spectral Edition

La Mercedes AMG A 35 4MATIC si rinnova con il debutto della serie speciale Spectral Edition. Si tratta di una versione speciale della compatta sportiva di casa Mercedes che omaggia i primi 25 anni della Classe A, modello diventato, nel corso del tempo, un vero e proprio punto di riferimento della gamma del costruttore, in particolare in Europa. La nuova Mercedes AMG A 35 4MATIC Spectral Edition è disponibile in versione hatchback ed è già ordinabile, con una dotazione di serie ricca ed esclusiva. Si tratta di una delle ultime novità della gamma Mercedes, insieme alla Nuova Mercedes CLE 2024 ed alla Mercedes Classe E 2024. Vediamo i dettagli completi di questa nuova evoluzione della Classe A.

MERCEDES AMG A 35 4 MATIC SPECTRAL EDITION: LE NOVITA’

La Nuova Mercedes AMG A 35 4MATIC Spectral Edition è una serie speciale che, riprendendo il comparto tecnico del modello “base”, propone nuovi contenuti, con un allestimento caratterizzato da una dotazione di serie molto ricca. La base di partenza del modello è la versione AMG Line Advanced Plus. Tra gli elementi inclusi in dotazione troviamo:

la livrea Blu Spettrale

il Pacchetto Night AMG

i cerchi AMG a cinque doppie razze e pinze rosse

gli interni in pelle nera

il tetto Panorama

il DISTRONIC

il Pacchetto Integrazione per Smartphone

Secondo i dati forniti da Mercedes, quest’allestimento consente di ottenere un vantaggio del 7% sul prezzo della vettura e del 56% sul totale degli optional offerti. Si tratta, quindi, di una serie speciale che va a posizionarsi nella fascia tala della gamma della Classe A, proponendo tanti contenuti a un prezzo decisamente vantaggioso per il cliente.

IL MOTORE DELLA MERCEDES AMG A 35 4 MATIC SPECTRAL EDITION

La Nuova Mercedes AMG A 35 4MATIC in versione Spectral Edition arriva sul mercato il motore 2.0 turbo benzina Mild Hybrid. Ecco alcune specifiche tecniche della vettura:

306 CV di potenza massima

di potenza massima 400 Nm di coppia massima

di coppia massima cambio AMG SPEEDSHIFT DCD a 8 rapporti

a 8 rapporti velocità massima di 250 km/h

0-100 km/h completato in 4,7 secondi

Si tratta dello stesso motore della versione “base” della Mercedes AMG A 35 4MATIC, ampiamente apprezzato dagli appassionati e dalla clientela per la sua sportività.

MERCEDES AMG A 35 4 MATIC SPECTRAL EDITION: PREZZO

La nuova compatta sportiva di casa Mercedes è già ordinabile, in serie limitata, in tutte le concessionarie italiane di casa Mercedes. Il prezzo della Nuova Mercedes AMG A 35 4MATIC Spectral Edition, per il mercato italiano, è di 57.336 euro. Il listino è significativamente più alto rispetto al modello base della AMG A 35 che parte da poco meno di 50.000 euro. La differenza di prezzo, però, è ampiamente giustificata dalla crescita della dotazione di serie, molto ricca e in linea con modelli di segmento superiore.