Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+: tutto sul SUV Plug-in

Un SUV ad alte performance, dallo stile filante e aggressivo, ma al contempo elegante, come esige quella grande Stella che si erge fiera davanti. Stiamo parlando della nuova Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+ l’ultima versione con motorizzazione Plug-in dell’esclusivo veicolo a ruote alte del costruttore tedesco. Ovviamente, al fianco del canonico SUV esiste anche la versione con carrozzeria coupé, per avere quel piglio di aggressività in più che non guasta ai fanatici dell’adrenalina.

“Con la GLE 53 HYBRID SUV e Coupé, offriamo una combinazione unica di agilità, piacere di guida e autonomia puramente elettrica. Oltre ai nostri veicoli ibridi E PERFORMANCE ad alte prestazioni, queste due varianti di GLE costituiscono un ulteriore pilastro del nostro portafoglio orientato al futuro. Ciò significa che stiamo ampliando la nostra ampia gamma di modelli con un’ulteriore, interessante offerta di trazione rivolgendoci a nuovi gruppi target“, così le ha presentate Michael Schiebe, Presidente del Consiglio di amministrazione di Mercedes-AMG GmbH e Responsabile delle Business Unit Mercedes-Benz Classe G e Mercedes-Maybach.

UNO STILE AGGIORNATO PER LA NUOVA MERCEDES-AMG 53 HYBRID 4MATIC+

Mercedes-AMG 53 HYBRID 4MATIC+ si presenta ai nastri di partenza con tutti gli aggiornamenti stilistici e di equipaggiamento dei modelli GLE a propulsione tradizionale, disponibili a partire dalla primavera di quest’anno. Le versioni ibride plug-in si distinguono per particolari elementi di design nell’abitacolo e, chiaramente, all’esterno. La presa d’aria di raffreddamento integrata al centro della protezione anteriore è aperta, poiché qui si colloca un radiatore supplementare per il frontale. I badge specifici per l’ibrido sui parafanghi anteriori e sulla parte posteriore indicano la trazione elettrificata. Infine, a completare il pacchetto Mercedes offre di serie cerchi in lega leggera da 21 pollici.

Dentro all’abitacolo, invece, fa capolino il sistema di infotainment MBUX che comprende display e funzioni specifiche per le due nuove versione ibride plug-in. Fra queste è necessario menzionare il menu di ricarica e i display nel quadro strumenti e sullo schermo multimediale, che danno informazioni, tra l’altro, sullo stato di carica e sulla temperatura della batteria ad alto voltaggio, nonché sull’autonomia elettrica.

I NUOVI MOTORI DELLA MERCEDES-AMG 53 HYBRID 4MATIC+

Il cuore pulsante della nuova Mercedes-AMG 53 HYBRID 4MATIC+ è il motore turbo a sei cilindri in linea da 3,0 litri. Quest’ultimo è stato aggiornato per arrivare a una cavalleria di 330 kW (449 CV), ben 10 kW (14 CV) in più rispetto a prima. Le novità includono un software riprogrammato e un ulteriore radiatore nel fontale. In questa versione plug-in, il propulsore sei cilindri in linea è combinato a un motore elettrico da 100 kW, a una batteria di trazione con capacità installata di 31,2 kWh e alla trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ completamente variabile.

La coppia massima di 480 Nm del motore elettrico è disponibile fin dal primo giro. In definitiva, si possiede una potenza di sistema di 400 kW (544 CV), mentre la coppia massima di 750 Nm permette delle prestazioni notevoli: accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi. La velocità è limitata elettronicamente a 250 km/h. Fino a 140 km/h è possibile viaggiare in modalità puramente elettrica. Con un’autonomia elettrica WLTP di 80-86 chilometri (SUV) e 82-87 chilometri (Coupé), la maggior parte delle distanze quotidiane possono essere percorse in modalità puramente elettrica. A disposizione vi è anche un caricatore con una potenza di ricarica di 11 kW per la ricarica a corrente alternata. Inoltre, a richiesta, è disponibile un caricatore rapido da 60 kW per la corrente continua. Questo consente di caricare la batteria dal 10% all’80% in 20 minuti.

DOTAZIONI DI SERIE DELLA NUOVA MERCEDES-AMG 53 HYBRID 4MATIC+

La dotazione di serie della nuova Mercedes-AMG 53 HYBRID 4MATIC+ comprende: