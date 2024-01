Mercato Auto Europa: -4% a dicembre, pesa l’effetto Germania

Il mercato europeo dell’auto ha chiuso il 2023 con circa 12,8 milioni di immatricolazioni auto, registrando un aumento del 13,7% rispetto al 2022, ma evidenziando una contrazione del 18,7% rispetto al pre-pandemia nel 2019. A dicembre, le immatricolazioni hanno subito una flessione del 3,8%, principalmente a causa della significativa diminuzione in Germania (-23%). In previsione delle elezioni europee 2024, l’industria automotive si prepara a navigare attraverso le sfide legate alla futura legislazione.

IMMATRICOLAZIONI AUTO EUROPA 2023 E PREVISIONI 2024

Le immatricolazioni auto complessive dell’Unione europea, ampliata all’EFTA e al Regno Unito, a dicembre 2023 ammontano a 1.048.727 unità, in diminuzione (-3,8%) rispetto allo stesso periodo del 2022. Nonostante la contrazione mensile, l’intero 2023 ha visto un aumento del +13,7%, con l’Italia, il Regno Unito, la Spagna e la Francia in crescita, mentre la Germania ha registrato un notevole calo (-23%).

AUTO ELETTRICHE E IBRIDE VENDUTE IN EUROPA

A dicembre, le auto elettriche nuove hanno conquistato il 19,6% di quota di mercato, superando le vetture diesel (10,8%). Nel 2023, le auto elettriche hanno mantenuto una quota di mercato del 15,7%, superando le auto diesel (11,9%). Tuttavia, in Italia, le immatricolazioni di auto elettriche rappresentano solo il 4% (vedi qui il bilancio del mercato auto Italia 2023), sottolineando la necessità di ulteriori sforzi per raggiungere gli standard europei. ANFIA prevede una crescita rallentata del mercato europeo dell’auto nel 2024, stimando un aumento del circa il 3%, considerando le sfide economiche e la riduzione degli incentivi per le vetture elettriche. Gli incentivi per le auto più ecologiche in Italia sono stati annunciati a fine 2023, ma approvati solo il 18 gennaio 2024. Clicca l’immagine sotto per vedere a tutta larghezza le immatricolazioni auto Europa per Brand.

MERCATO IN ITALIA E ALTRE AREE EUROPEE

In Italia, a dicembre 2023, le immatricolazioni totali sono state 111.111 unità, con un aumento del +5,9%. Nel 2023, le immatricolazioni complessive raggiungono 1.565.331 unità, con un aumento dell’18,9%. Le vendite di auto ad alimentazione alternativa diminuiscono dell’8,5% a dicembre nell’area UE+EFTA+UK, mentre le auto ibride elettriche (BEV) aumentano del 4,9%.

Nel dettaglio, le auto ibride rappresentano il 54,7% del mercato, mentre le vetture ricaricabili (BEV e PHEV) raggiungono il 28% di quota. L’industria automobilistica europea affronta il 2024 con la prospettiva di un rallentamento nella crescita del mercato auto, secondo l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. “ANFIA prevede che nell’anno appena iniziato il mercato auto europeo rallenti la crescita al +3% circa, considerando i rischi di recessione di economie trainanti come quella tedesca, le condizioni del credito ancora restrittive e la diffusa riduzione degli incentivi per l’acquisto delle vetture elettriche”, è il commento di Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA.