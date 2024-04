Maserati GranCabrio Folgore: inizia l’era elettrica

Maserati sposa sempre più la via dell’elettrico, cercando di imporsi come leader dei veicoli alla spina all’interno del patinato mondo dei brand di lusso. L’ultima nata, in ordine di tempo, è la Maserati GranCabrio Folgore, che è stata presentata alla Fiera di Rimini in un evento esclusivo e simbolico. Dunque, il Tridente va all’attacco sfoderando la sua nuova elegante sportiva a cielo aperto, una granturismo da gustare col vento tra i capelli e a zero emissioni. Una piccola rivoluzione, che segue l’esempio delle GranTurismo Folgore e Grecale Folgore, le altre elettriche dello storico costruttore italiano.

MASERATI GRANCABRIO FOLGORE: UN CUORE ELETTRICO

La nuova Maserati GranCabrio Folgore porta avanti con orgoglio il sentiero dell’elettrificazione, diventando un punto di riferimento del mercato. Non ci sono tante cabriolet di lusso alla spina, in grado di offrire le specialità offerte dalla nuova vettura tricolore, che verrà prodotta nello stabilimento torinese di Mirafiori, uno dei più in difficoltà di tutto il panorama nostrano. La speranza, neanche troppo velata da parte dei vertici del Tridente, è che la risposta e l’attrattiva verso il pubblico possa essere altamente fragorosa. Per vincere la sua battaglia, la nuova GranCabrio poggia su una tecnologia a 800 V e offre prestazioni entusiasmanti strettamente legate con il comfort e l’eleganza tipica del Tridente. A disposizione ci sono tre motori a magneti permanenti da 300 kW: potenza massima di 830 cavalli e standard di 761. La batteria da 92,5 kWh permette un’autonomia da 419 a 447 chilometri (ciclo WLTP). Quattro le modalità di guida:

Max Range;

GT;

Sport;

Corsa

Le prestazioni sono al vertice della categoria: velocità massima di 290 km/h e accelerazione 0-100 km/h in appena 2,8 secondi.

UNA PRESENTAZIONE SHOW PER MASERATI GRANCABRIO FOLGORE

Durante la prestigiosa kermesse di Rimini, nella quale si sono alternati importanti personaggi del jet-set italiano, oltre ai dirigenti dI Maserati, il pubblico presente ha potuto ammirare la nuova Maserati GranCabrio Folgore nella sua naturale bellezza, grazie a una versione di forte impatto. L’auto sfoggiava un’esclusiva colorazione Liquid Rose Gold, la capote in Titan Grey e dei finissimi interni in Denim e Ice, con cuciture a contrasto. Un esemplare gioiello figlio del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, il centro di specialità delle eccellenze modenesi. Su questa vettura impossibile non notare il contenuto tecnologico derivato dalle vetture di Formula E, branca del motorsport nella quale Maserati è protagonista da un po’ di tempo.

UN LISTINO PREZZI CONTROCORRENTE PER MASERATI GRANCABRIO FOLGORE

La scelta del Tridente sembra andare controcorrente, infatti la nuova Maserati GranCabrio Folgore viene proposta a un prezzo di listino inferiore rispetto a quello della versione endotermica: 210.000 euro per la GranCabrio Folgore e 235.000 euro per il modello V6 Nettuno (motore visto anche su Grecale) con alimentazione a benzina. Solitamente il mercato ci insegna e ci trasmette esempi contrari a questa direzione, con la trazione elettrica sensibilmente più costosa della controparte endotermica. La ragione che si nasconde dietro a questa decisione potrebbe trovare asilo nella voglia di stimolare l’utente finale a dare una chance in più all’elettrico, anziché confermare l’endotermico. Quest’ultimo, almeno nelle visioni aziendali, avrà un futuro certamente più incerto.

UN TESTIMONIAL IN VISTA PER MASERATI GRANCABRIO FOLGORE

Per quanto riguarda la forte campagna pubblicitaria, che ha il dovere di proiettare con impeto l’immagine della Maserati GranCabrio nell’olimpo del lusso, è stato scelto un testimonial molto noto, anche all’estero: il frontman dei Måneskin, Damiano David. Il cantante sarà il volto della nuova fuoriserie del Tridente in uno spot di circa 90 secondi chiamato “It turns you on”. L’obiettivo è quello di catturare lo spettatore e accendere in lui una ritrovata voglia di “Dolce Vita”, in compagnia di questa “folgorante” cabriolet esclusiva. Il filmato, a opera del regista Gabriele Mainetti, sarà distribuito in 40 Paesi diversi.