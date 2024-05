Auto elettriche cinesi ammassate nei porti UE fino a 18 mesi

L’industria automobilistica cinese non ha mai nascosto il suo interesse per l’Europa, con l’apertura di centri di design e poli produttivi. Intanto però si prepara ad inondare letteralmente il mercato europeo anticipando una domanda che non mostra ancora i segnali di un vero decollo o una previsione che giustificherebbe le migliaia di auto elettriche cinesi sbarcate nei porti di Belgio, Regno Unito, Germania e Paesi Bassi. Molte di queste però sono ferme là da diversi mesi, alcune da circa 1 anno e mezzo secondo fonti portuali, nell’attesa di un boom che sta rendendo complessa la gestione degli spazi.

MIGLIAIA DI AUTO ELETTRICHE PARCHEGGIATE NEI PORTI EUROPEI: PERCHE’?

Secondo quanto riportato dal Financial Times, i porti di Anversa in Belgio e Bremerhaven in Germania sono tra i più colpiti dallo sbarco di auto prevalentemente elettriche cinesi, che restano sulle zone di interscambio. I fattori che contribuiscono a creare questo scenario sono molteplici:

vendite in calo in alcuni mercati, ad esempio in Germania, dove gli incentivi non più disponibili dal 2024 hanno provocato un crollo delle vendite di auto elettriche (circa -29% nel Q1 2024)

in calo in alcuni mercati, ad esempio in Germania, dove gli incentivi non più disponibili dal 2024 hanno provocato un crollo delle vendite di auto elettriche (circa -29% nel Q1 2024) sovrapproduzione delle Case auto cinesi, che in realtà più che prepararsi al boom di auto elettriche in Europa, cercano di mantenere gli impianti (almeno quelli a controllo statale) in funzione, nonostante il calo di vendite nel mercato interno.

delle Case auto cinesi, che in realtà più che prepararsi al boom di auto elettriche in Europa, cercano di mantenere gli impianti (almeno quelli a controllo statale) in funzione, nonostante il calo di vendite nel mercato interno. problemi logistici nel porto di destinazione. Le Case auto non hanno affatto problemi a spedire cargo in Europa. Lo dimostra ad esempio il mega carico di circa 700 auto MG sbarcato a Bristol con la nave Wisdom Ace, “una pietra miliare significativa nella storia automobilistica del porto di Bristol”, è la dichiarazione di un portavoce del porto riportata dal The Sun. Senza dimenticare che BYD ha addirittura una sua flotta per la spedizione delle auto prodotte in Cina.

AUTO ELETTRICHE CINESI FERME NEI PORTI PERCHE’ MANCANO I CAMION

Una volta che i veicoli elettrici cinesi arrivano ai terminal marittimi europei, si presenta il problema di trovare camionisti e mezzi di trasporto commerciali disponibili per spostarli verso la rete dei concessionari. Questa carenza logistica starebbe rallentando notevolmente il flusso di veicoli verso i mercati europei, al punto che ormai molte banchine sono diventate mega parcheggi dove le auto sbarcate stazionano finché non vengono effettivamente vendute e immatricolate.

Cui Dongshu, segretario generale della China Passenger Car Association, ha dichiarato al FT che si stanno registrando difficoltà dei costruttori cinesi ad entrare nei mercati europei. In grand parte perché, a quanto pare, anche le società di logistica stanno dando priorità ai Costruttori che hanno già accordi in essere e Tesla in questo avrebbe molta influenza. Errata pianificazione logistica o possibile barriera di mercato? Da capire poi se possa trattarsi di una mossa strategica in revisione dei dazi sulle auto cinesi che potrebbero scattare già a maggio.

AUTO ELETTRICHE FERME FINO A 18 MESI: QUALE IMPATTO SULLA BATTERIA?

Il fermo auto in alcuni porti si protrae anche per diversi mesi (18 mesi nel porto tedesco di Bremerhaven secondo la società che gestisce la movimentazione di auto presso il terminal). Per prevenire lo stallo totale, le autorità portuali starebbero iniziando a chiedere anche la prova del successivo trasporto programmato dopo lo sbarco.

Le lunghe soste delle auto nei porti avrà un impatto sulla batteria di trazione? Un rischio di cui abbiamo parlato in questo interessante focus sulle batterie delle KM0 ferme nelle concessionarie scritto dal compianto ingegnere, nostro esperto, amico e storico autore di molti articoli tecnici, Bruno Pellegrini.