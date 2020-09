Comprare un’auto diesel nuova: ecco i modelli 2020 migliori nei test su strada con pro e contro da considerare

Comprare un’auto nuova o usata diesel è una scelta da valutare con molta attenzione. La scelta dell’auto deve essere tanto meticolosa quanto più il budget per l’acquisto dell’auto si avvicina alla spesa media di una famiglia italiana. Ecco le 10 migliori auto diesel del 2020 con pregi e difetti.

COMPRARE UN’AUTO DIESEL NUOVA O USATA

La scelta di comprare un’auto diesel è sempre più frequente quando si tratta di usato, su cui gli effetti delle nuove norme di omologazione non hanno ancora mutato gli equilibri commerciali. In Italia, solo nel mese di agosto 2020, il 53% delle auto usate vendute è diesel e l’interesse dei venditori di auto usate è altrettanto alto. Quasi il 60% delle minivolture tra venditori professionisti riguarda veicoli alimentati a gasolio. La stessa solidità però non si ritrova guardando le immatricolazioni di auto diesel nello stesso mese: il gasolio occupa solo il 35% delle quote di vendite. E’ l’effetto di una serie di fattori normativi e tecnici. Da un lato l’inasprimento dei limiti di emissioni in Europa ha spinto i Costruttori a investire sull’ibrido (anche diesel). Dall’altro la diffusione di sistemi di post trattamento dei gas di scarico come il catalizzatore selettivo SCR, ha reso antieconomici i motori diesel di bassa cilindrata, quasi spariti dai listini Euro 6D Temp. Ecco perché tra le 10 migliori auto diesel del 2020 qui sotto elette da WhatCar? sarà difficile vedere un motore diesel sotto 2 litri di cilindrata.

1.RANGE ROVER EVOQUE 2.0 D 180

Prezzo: da 47.450 euro

Pro:

– Posizione di guida;

– Dotazione di serie;

– Tenuta del valore nel tempo.

Contro:

– Consumi ed emissioni;

– Prezzo;

– Affidabilità Land Rover.

2.BMW SERIE 520D

Prezzo: da 55.650 euro

Pro:

– Agile e confortevole (con sospensioni adattive);

– Qualità degli interni;

– Sistema Infotainment.

Contro:

– Guida con pacchetto M Sport e cerchi da 19 pollici;

– Sedile posteriore migliorabile in abitabilità;

– Capacità del bagagliaio inferiore alle concorrenti.

3.AUDI Q7 50 TDI

Prezzo: da 72.000 euro

Pro:

– Motori fluidi e potenti;

– Comfort di guida;

– Qualità degli interni.

Contro:

– Sistema Infotainment migliorabile;

– Abitabilità terza fila di sedili;

– Guidabilità nella media.

4.VOLVO XC40 D3

Prezzo: da 35.250 euro

Pro:

– Comfort di guida;

– Qualità degli interni;

– Dotazione di sicurezza completa.

Contro:

– Sedile posteriore poco modulabile;

– Sistema infotainment complesso;

– Rumorosità autostradale.

5.BMW SERIE 320D

Prezzo: da 41.600 euro

Pro:

– Divertente da guidare;

– Sistema Infotainment;

– Gamma di motori.

Contro:

– Assetto M Sport Rigido;

– Qualità interni migliorabile;

– Regolazione lombare del sedile optional.

6.AUDI Q5 40 TDI QUATTRO

Prezzo: da 53.500 euro

Pro:

– Motori fluidi;

– Qualità degli interni;

– Sistema Infotainment.

Contro:

– Feeling volante;

– Solo a 5 posti;

– Migliora con le sospensioni pneumatiche, ma sono optional.

7.SKODA SUPERB WAGON 2.0 TDI 150

Prezzo: da 36.950 euro

Pro:

– Spazio a disposizione;

– Modulabilità degli interni;

– Rapporto qualità/Prezzo.

Contro:

– Divertimento alla guida;

– Rumorosità motori diesel;

– Fluidità cambio automatico.

8.RANGE ROVER VELAR 2.0 D180

Prezzo: da 59.500 euro

Pro:

– Economia del motori diesel D180;

– Capacità del bagagliaio;

– Buone doti da fuoristrada;

Contro:

– Presenza di plastiche più economiche nell’abitacolo;

– Sistema infotainment migliorabile;

– Spazio per le gambe nella media.

9.AUDI A4 40 TDI QUATTRO

Prezzo: da 35.900 euro

Pro:

– Qualità degli interni;

– Motori fluidi;

– Dotazioni di serie;

Contro:

– Motori delle versioni entry-level;

– Sistema Infotainment Touch;

– Emissioni di CO₂ superiori ad altri modelli equivalenti (all’estero pesano sui costi fissi di mantenimento).

10.BMW X3 xDrive 20d

Prezzo: da 48.350 euro

Pro:

– Maneggevolezza;

– Sistema Infotainment evoluto (ma occhio ai costi dell’abbonamento GPS);

– Potenza dei motori;

Contro:

– Assetto Sportivo M;

– Rumorosità del motore diesel 20d.