Auto nuova: gli italiani hanno speso in media 21 mila euro nel 2019

Per l’acquisto dell’auto nuova nel 2019 gli italiani hanno speso meno dell’anno scorso: la mappa degli italiani regione per regione

L’acquisto dell’auto nuova è per molte famiglie una scelta importante, tanto che spesso e volentieri si valuta anche il leasing a lungo termine per privati. Chi ha comprato un’auto nuova nel 2019 però ha messo in conto una spesa del 4% inferiore rispetto al 2018. E’ quanto emerge da una rilevazione del portale DriveK: in media gli italiani hanno speso 21.500 euro per un’auto nuova, con punte variabili in su e in giù per ogni regione.

AUTO NUOVA, IL 50% SPENDE FINO A 20 MILA EURO

La somma che gli italiani hanno speso nel 2019 per l’auto nuova è diminuita in media di 900 euro (-4%) rispetto al 2018. Chi ha rotto il salvadanaio nel 2019 per l’auto nuova ha considerato un investimento minore secondo i dati rilevati dalla piattaforma. E questo dato è l’effetto direttamente collegato al mercato in contrazione (-0,6%) nei primi 11 mesi dell’anno. Su 50 mila richieste di preventivo, la metà (il 52%, in crescita rispetto al 2018 del +1,9%) auto nuove con un prezzo da 10 a 20 mila euro.

QUANTO SPENDONO GLI ITALIANI PER L’AUTO NUOVA

Il 38% del totale dei preventivi sull’auto nuova riguardava veicoli tra i 20 e i 40 mila euro mentre solo il 4% (era il 6,5% nel 2018) degli italiani ha pensato all’acquisto di veicoli con un prezzo superiore a 40mila euro. Tra il 2018 e il 2019 è raddoppiata (dal 2 al 4%) anche la percentuale di italiani che hanno puntato ai veicoli più economici sotto i 10 mila euro. Clicca sulla tabella qui sotto per vederla a tutta larghezza.

AUTO NUOVA, LA SPESA PER REGIONE NEL 2019

La regione che nel 2019 ha speso di più per l’auto nuova è il Trentino Alto-Adige (23.500 euro), all’estremo opposto del Lazio (20.500 euro). La tabella allegata qui sopra conferma anche un andamento medio complessivamente al risparmio. La Valle D’Aosta è l’unica regione ad aver messo in conto una spesa maggiore (+0,4%) per l’auto nuova rispetto al 2018. Mentre la contrazione maggiore è stata registrata in Basilicata (-7,7%), Calabria (-7,3%) e Toscana (-6,6%).