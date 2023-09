Jeep Wrangler: caratteristiche e novità del nuovo modello 2024

Jeep presenta la versione europea della Nuova Jeep Wrangler 2024. Si tratta di un restyling che introduce diverse novità. La nuova evoluzione del fuoristrada della casa americana sarà disponibile in Europa senza stravolgimenti nel design e confermando la sua attenzione alla sostenibilità grazie a un sistema ibrido plug-in. In Italia arriverà anche una versione limited edition con il motore turbocompresso I-4 da 2,0 litri. Vediamo, quindi, le novità del nuovo modello di casa Jeep.

LE NOVITA’ DELLA JEEP WRANGLER 2024

La nuova evoluzione della Wrangler introduce diverse novità rispetto al modello precedente, conservando il suo iconico design, senza particolari stravolgimenti. C’è una nuova griglia frontale, caratterizzata da un nuovo look, e vengono introdotti cinque nuovi design per gli pneumatici inclusi nella dotazione di serie, con diametri da 17 a 20 pollici. Si rinnova anche la gamma di livree disponibili per il fuoristrada di Jeep. In questo caso, c’è la nuova colorazione Anvil che si affianca alle versioni Earl, Firecracker Red, Granite Crystal, Silver Zynith, High Velocity, Hydro Blue, Sarge, Bright White e nero. La dotazione di serie è stata rivista e gli allestimenti Sahara e Rubicon sono ora più ricchi rispetto al passato. Tra gli ADAS inclusi in tutte le versioni ci sono

Forward Collision Warning

Cruise Control avanzato con arresto

Blind Spot Monitoring con Rear Cross Path Detection

Drowsy Driver Alert

Lane Departure Warning

Traffic Sign Information

Queste aggiunte potrebbero migliorare i risultati dei crash test della Wrangler.

GLI INTERNI DELLA JEEP WRANGLER 2024

Novità sono disponibili anche all’interno dell’abitacolo della nuova evoluzione della Wrangler. Jeep ha rinnovato la dotazione, aggiungendo anche nuove opzioni per personalizzare il fuoristrada. Su tutti i modelli, di serie, c’è il riconoscimento vocale vivavoce. Da segnalare anche il nuovo display touch da 12,3 pollici (il più grande mai offerto dalla Wrangler) che integra il sistema Uconnect 5, basato su sistema operativo Android e aggiornabile via OTA. C’è anche il supporto wireless per Apple CarPlay e Android Auto oltre a una doppia porta USB-C, inclusa di serie.

I MOTORI DELLA JEEP WRANGLER 2024

La nuova Jeep Wrangler 2024 si prepara al debutto europeo con una gamma di motorizzazioni composta dalla variante plug-in hybrid, denominata 4xe. Questo sistema è costituito dalla combinazione di un motore quattro cilindri 2.0 turbo benzina abbinato a due motori elettrici, per una potenza complessiva di 380 CV. Il sistema integra una batteria da 17 kWh di capacità che può garantire un’autonomia di alcune decine di chilometri in modalità a zero emissioni. La nuova versione della Wrangler arriverà sul mercato anche in una serie limitata (disponibile solo in alcuni mercati, tra cui c’è l’Italia, e in un lotto limitato di unità) con motore 2.0 turbocompresso I-4 da 272 CV e 400 Nm di coppia, con cambio automatico a 8 rapporti e senza elettrificazione. Questa versione soddisfa le normative Euro 6D-Final. Riepilogando, la Nuova Wrangler sarà ordinabile in Italia nelle versioni:

4xe con sistema plug-in hybrid

con sistema limited edition con motore 2.0 turbocompresso I-4 da 272 CV

JEEP WRANGLER 2024: I PREZZI

Per il momento, Jeep non ha ancora comunicato i prezzi europei della Nuova Jeep Wrangler 2024. Il fuoristrada della casa americana, in questa sua nuova evoluzione, dovrebbe seguire un listino simile a quello del modello precedente, disponibile in Italia con un prezzo di listino di partenza di 86.099 euro per la variante 4xe con sistema plug-in hybrid.