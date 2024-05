Cosa vuol dire runflat nei pneumatici?

Quando si parla di runflat nei pneumatici si fa riferimento a una soluzione tecnologica avanzata nel mondo dei pneumatici in termini di sicurezza. Questi pneumatici sono dotati di pareti laterali rinforzate che consentono all’auto di mantenere il controllo e di proseguire il viaggio anche in caso di perdita di pressione. La capacità di continuare a guidare con una gomma sgonfia permette al conducente di raggiungere la più vicina officina per effettuare la riparazione o la sostituzione dello pneumatico. In buona sostanza, le gomme runflat offrono maggiore indipendenza e sicurezza durante la guida. Per capire se il proprio veicolo è equipaggiato con pneumatici runflat bisogna verificare la presenza della marcatura sul fianco dello pneumatico. Può variare a seconda del produttore, ma è generalmente indicata con sigle come RF o RunFlat.

RUNFLAT NEI PNEUMATICI, COSA VUOL DIRE

A differenza delle gomme tradizionali che si appiattirebbero completamente, i runflat nei pneumatici supportano il peso dell’auto permettendo al conducente di proseguire fino all’officina più vicina senza procedere con l’immediata sostituzione. Non solo, se il veicolo non è stato originariamente equipaggiato con pneumatici runflat, i produttori sconsigliano di adottarli senza adeguati aggiustamenti. Componenti come cerchi e sospensioni possono infatti richiedere modifiche per adattarsi alla maggiore rigidità. Cambiare da runflat a pneumatici standard, o viceversa, potrebbe alterare le prestazioni della vettura poiché il sistema di sospensione di un’auto è calibrato per il tipo di pneumatico montato in origine. Nella pratica, per passare ai runflat è preferibile rivolgersi a un’officina autorizzata, anche per assicurarsi che le sospensioni siano regolate adeguatamente.

È anche consigliabile dotarsi di un kit di emergenza per pneumatici con strumenti come un piccolo compressore o uno spray sigillante, per gestire eventuali perdite d’aria fino a quando non si raggiunge un professionista. Gli pneumatici runflat richiedono cerchioni speciali, progettati per resistere a urti e mantenere la forma anche in condizioni critiche. Questi cerchioni sono spesso dotati di caratteristiche come l’Extended Hump o Extended Hump+, per tenere la gomma ancorata al cerchione in caso di perdita di pressione. Infine, i veicoli equipaggiati con pneumatici runflat includono di solito sensori di pressione che avvisano il conducente in caso di foratura.

QUALI I VANTAGGI CON RUNFLAT NEI PNEUMATICI

L’adozione di runflat nei pneumatici, nel pieno rispetto delle normative vigenti, elimina la necessità di fermarsi immediatamente per effettuare il cambio della gomma. Uno dei principali vantaggi è la capacità di continuare il viaggio anche dopo una foratura, generalmente fino a 20 o 30 km a una velocità massima di 80 km/h. Va da sé che non si può ignorare la foratura e continuare a guidare a lungo. L’utilizzo degli pneumatici runflat porta quindi a un risparmio di spazio e peso. Il conducente non deve infatti portare con sé una ruota di scorta, un cric o una chiave per il cambio della ruota. In questo modo non solo libera spazio prezioso nell’abitacolo ma riduce anche il peso complessivo del veicolo, migliorando potenzialmente consumo di carburante.

PNEUMATICI RUNFLAT, COSA BISOGNA CONSIDERARE

Dal punto di vista tecnico, questi pneumatici, rinforzati internamente sulle spalle laterali, sono più rigidi rispetto a quelli tradizionali. Con conseguenze per il comfort di guida e la durata dello pneumatico stesso. La rigidità degli pneumatici runflat incide particolarmente sulla guida su strade dissestate o sconnesse, dove l’assenza della flessibilità usuale può rendere il viaggio meno confortevole. La robustezza di questi pneumatici potrebbe anche aumentare il rischio di danni in caso di impatti violenti, come urti contro marciapiedi o buche profonde. Dal punto di vista economico, siamo davanti a un’opzione più costosa. Non solo il prezzo di acquisto è generalmente superiore di circa il 20% rispetto agli pneumatici standard, ma anche le spese di montaggio e smontaggio sono più elevate, dato che richiedono attrezzature speciali. Gli pneumatici runflat possono essere riparati raramente dopo una foratura. Significa che quasi sempre devono essere sostituiti. Non solo aumentano i costi di gestione ma può rendersi necessaria la sostituzione di entrambi gli pneumatici su un asse per garantire che entrambi abbiano lo stesso livello di usura.