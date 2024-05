Jeep Wagoneer S: il super SUV EV da 600 CV, in Italia dal 2026

Jeep Wagoneer è un nome presente sulle strade, principalmente d’America, da oltre sessant’anni. La prima generazione è targata 1963 e fu davvero pionieristica, perché introdusse sul mercato qualcosa che non c’era: il fuoristrada di lusso. Oggi Jeep, brand della galassia Stellantis, presenta a tutto il globo la Jeep Wagoneer S, il primo maxi SUV elettrico e globale della sua storia, ma che in comune con l’antenata ha la volontà di impressionare e di essere all’avanguardia. È stata presentata negli Stati Uniti, che sarà il primo territorio ad accoglierla, ma la sua distribuzione sarà mondiale. Ovviamente, questo le consentirà di arrivare anche in Europa, Italia compresa, ma soltanto a partire dal 2026.

TRAZIONE INTEGRALE ELETTRICA DI JEEP WAGONEER S

Jeep Wagoneer S si distingue per essere un SUV 100% elettrico ad alte performance. Viene costruita sull’innovativa piattaforma STLA Large di Stellantis, che è stata modificata in lunghezza, larghezza, sospensioni e gruppo propulsore per adattarsi alle sue esigenze. La Wagoneer S è contraddistinta da uno schema che i tecnici definiscono “3 in 1”, perché motore elettrico, cambio ed elettronica di potenza convivono in una singola unità compatta. La trazione è integrale, come impone la tradizione, ma elettrica: i moduli di trazione elettrica (EDM) alimentano in modo indipendente le ruote anteriori e posteriori per una risposta di coppia istantanea, mentre il sistema Selec-Terrain prevede cinque modalità di guida distinte:

Auto;

Sport ;

; Eco;

Snow ;

; San.

L’EDM anteriore è dotato di disconnessioni delle ruote per ridurre il consumo di energia durante la marcia e ottimizzare l’autonomia.

POTENZA E BATTERIA DI JEEP WAGONEER S

Jeep Wagoneer S è un concentrato di squisita potenza. Grazie alle sue caratteristiche è il modello di serie a marchio Jeep, più performante della storia. Passando ai numeri, la vettura sfodera una potenza di 600 CV e una coppia motrice di 800 Nm, disponibile da subito. Tutto questo le permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi. Infine, il pacco batteria da 400 volt e 100 kWh, consente di passare dal 20% all’80% di carica in 23 minuti (con il caricatore rapido in corrente continua DC), mentre l’autonomia viene fissata a 600 chilometri. Con questo veicolo, come svela la stessa Jeep, il costruttore americano lancia un guanto di sfida a Tesla, che è l’autentico punto di riferimento della mobilità elettrica ad alte prestazioni.

ESTETICA RICERCATA PER JEEP WAGONEER S

Per vincere la sfida del mercato, Jeep Wagoneer S si affida anche a un’estetica vincente e che riempie l’occhio. All’anteriore è presente la griglia a sette feritoie, che è stata completamente rivisitata, anche perché stavolta siamo al cospetto di un mezzo EV. La mascherina, infatti, non assolvendo più alla funzione di raffreddamento del motore, è ora chiusa ma messa in mostra grazie a una suggestiva illuminazione ambientale dinamica. Inoltre, la silhouette di questa vettura ha ricevuto un fine lavoro aerodinamico, come ci racconta il coefficiente di resistenza all’aria di 0,29 (Cx). In tal senso, si nota l’accuratezza dell’inclinazione e nella curvatura di cofano e parabrezza, entrambi angolati in modo scrupoloso per garantire prestazioni ed efficienza ottimali alle alte velocità. La linea del tetto inclinata scende sotto lo spoiler posteriore a sbalzo, regalando una figura complessiva molto armonica.

JEEP WAGONEER, L’ABITACOLO

All’interno Jeep Wagoneer S vanta 45 pollici di schermo utile, con un ulteriore display interattivo per il passeggero anteriore, unico nel suo segmento. Il display centrale integrato da 12,3 pollici (con sistema infotainment Uconnect 5), di grande impatto, è incorniciato da un mix di materiali, tra cui un raffinato rivestimento decorativo trasversale metallico con motivo intrecciato smaltato. La scelta delle componenti delle rifiniture e l’alto tasso di artigianalità sono fondamentali per innalzare la qualità complessiva. Anche chi siede dietro può godere di qualche accorgimento, che non tutti hanno, come i sedili riscaldabili e ventilati.

SICUREZZA E TECNOLOGIA DI JEEP WAGONEER S

Jeep Wagoneer S vanta ben 170 funzionalità di sicurezza disponibili di serie, che agevolano l’interazione con la strumentazione di bordo e contribuiscono a ridurre il rischio di collisioni, grazie anche alla tecnologia avanzata di assistenza alla guida. La dotazione tecnologica di serie include:

Active Driving Assist ;

; Intersection Collision Assist;

Drowsy Driver Detection;

Traffic Sign Recognition ;

; telecamera Surround View.

Grazie a un’architettura flessibile e a una piattaforma software-defined aperta, la Jeep Wagoneer S è in grado di arricchirsi di funzioni e servizi innovativi, tra cui ulteriori tecnologie per la guida autonoma, nuove funzionalità e altro ancora, il tutto grazie agli aggiornamenti over-the-air.