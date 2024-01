Stellantis presenta STLA Large: la piattaforma per 8 modelli BEV

Stellantis ha svelato la sua ultima novità della road map verso l’elettrificazione: STLA Large, una piattaforma altamente flessibile per veicoli elettrici a batteria (BEV) di segmento premium per 5 Brand. Questa piattaforma, destinata ai segmenti D ed E di 8 modelli Stellantis basati su STLA Large saranno lanciati tra il 2024 e il 2026, coprendo le esigenze dei clienti nei mercati globali.

STELLANTIS, CON STLA LARGE FLESSIBILITÀ TECNOLOGICA SENZA PRECEDENTI

STLA Large si distingue per la possibilità di adattarsi a una vasta gamma di modelli premium, inizialmente dei Brand Dodge, Jeep, Alfa Romeo, Chrysler e Maserati. Basata su componenti di base e processi di produzione efficienti, questa piattaforma sarà utilizzata per veicoli che spaziano dalle berline ai SUV, tutti alimentati da propulsione elettrica. Le informazioni dettagliate sui singoli modelli dei brand Stellantis saranno rese disponibili nell’arco di quest’anno, ma il Gruppo promette un’offerta variegata che si articola su due architetture a 400 e 800 Volt.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha dichiarato: “Creare una famiglia di veicoli a partire da una serie di componenti ben progettati e flessibili per coprire diversi tipi di veicoli e propulsioni, con prestazioni superiori a quelle dei nostri attuali prodotti, sarà la risposta ai clienti di ciascuno dei nostri brand iconici. La flessibilità e l’agilità di questa piattaforma sono il suo tratto distintivo e saranno la forza trainante del nostro successo nel passaggio all’elettrificazione in Nord America”.

CARATTERISTICHE TECNICHE PIATTAFORMA STLA LARGE

STLA Large, una delle quattro piattaforme BEV globali di Stellantis, offre la possibilità di personalizzare aspetti chiave come il passo, la lunghezza, la larghezza e le altezze totali e da terra. Utilizzando materiali innovativi ad alta resistenza, la piattaforma è ottimizzata in termini di peso e rigidità, garantendo prestazioni eccezionali in termini di spazio interno, capacità del bagagliaio e efficienza energetica. La piattaforma supporta sia architetture elettriche a 400 che 800 volt, garantendo un’elevata flessibilità di propulsione. Le dimensioni della piattaforma Stellantis STLA Large in sintesi:

Lunghezza complessiva, 4.764-5.126 millimetri (187,6-201,8 pollici)

complessiva, 4.764-5.126 millimetri (187,6-201,8 pollici) Larghezza complessiva, 1.897-2.030 millimetri (74,7-79,9 pollici)

complessiva, 1.897-2.030 millimetri (74,7-79,9 pollici) Passo variabile tra 2.870-3.075 millimetri (113,0-121,1 pollici)

variabile tra 2.870-3.075 millimetri (113,0-121,1 pollici) Altezza da terra tra 140-288 millimetri (5,5-11,3 pollici)

da terra tra 140-288 millimetri (5,5-11,3 pollici) Diametro pneumatici massimo, 858 millimetri (32,6 pollici)

FOCUS SULL’ELETTRIFICAZIONE E OBIETTIVI FUTURI STELLANTIS

Stellantis pone al centro dell’elettrificazione premium globale la STLA Large come uno dei pilastri chiave del suo piano strategico Dare Forward 2030. Con investimenti significativi (50 miliardi di euro nel prossimo decennio, ma con spostando modelli di successo come la Fiat Panda in Serbia) e obiettivi ambiziosi, l’azienda punta al 100% di vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) in Europa entro il 2030 e al 50% negli Stati Uniti per autovetture e veicoli commerciali leggeri BEV. La società prevede di introdurre 48 BEV sul mercato entro il 2024 e mira a diventare a emissioni zero entro il 2038.