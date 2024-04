Stellantis: ricavi -12% e consegne -10% nel primo trimestre 2024

Primo trimestre 2024 piuttosto grigio per Stellantis che ha chiuso con una doppia contrazione, e per giunta a due cifre, i maggiori indicatori commerciali: -12% di ricavi e -10% di consegne consolidate. Il gruppo franco-italiano ha comunque accolto questi numeri senza mostrare particolari preoccupazioni, giustificandoli come normali dinamiche di mercato e mostrandosi ottimista per il futuro. In quest’ottica va riscontrata la crescita delle vendite globali di BEV e LEV (veicoli a basse emissioni), aumentate rispettivamente dell’8% e del 13%.

RICAVI E CONSEGNE STELLANTIS PRIMO TRIMESTRE 2024

Nel dettaglio, i ricavi netti di Stellantis nel primo trimestre 2024 si sono attestati a 41,7 miliardi di euro, in diminuzione del 12% sul medesimo periodo dell’anno prima, a causa principalmente di minori volumi, effetti cambio valutari e mix sfavorevoli, in parte controbilanciati da prezzi in tenuta. Le consegne consolidate sono state 1.335.000, in flessione del 10%: il calo riflette le azioni sulla produzione e sulla gestione dello stock, in preparazione dell’arrivo dei nuovi prodotti nel secondo semestre 2024. C’è poi da tener presente che il confronto è verso il primo trimestre 2023, in cui le consegne erano invece cresciute per la ricostituzione delle scorte presso la rete dopo un periodo prolungato di limitazioni nelle forniture.

In generale lo stock complessivo di veicoli nuovi ammonta a 1.393.000 unità al 31 marzo 2024 (di cui stock di proprietà di 423.000 unità), cifra che riflette un miglioramento del livello e della struttura rispetto a dicembre 2023.

STELLANTIS: VENDITE IN AUMENTO DI AUTO ELETTRICHE E A BASSE EMISSIONI

Come detto, le vendite globali di BEV e LEV sono aumentate rispettivamente dell’8% e del 13% rispetto al primo trimestre 2023. Le vendite di PHEV (plug-in hybrid) in Nord America sono aumentate del 79% anno su anno, con Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee e Dodge Hornet risultati i tre PHEV più venduti negli Stati Uniti.

I veicoli commerciali leggeri Stellantis Pro One hanno raggiunto la leadership di mercato nella regione del Medio Oriente & Africa nel trimestre con il 26% di quota di mercato, mantenendo la propria posizione leader sia in Europa che in Sud America, con l’obiettivo di raggiungere il top del mercato globale entro il 2027. Pro One continua a occupare il primo posto nelle vendite di BEV in Europa con il 33% di quota di mercato.

STELLANTIS: 25 NUOVI MODELLI NEL 2024 DI CUI 18 BEV

Natalie Knight, CFO di Stellantis, ha commentato il primo bilancio trimestrale del 2024 spiegando che “mentre il confronto anno su anno delle consegne e ricavi netti del primo trimestre 2024 è risultato difficoltoso per la transizione verso il nostro portafoglio prodotti di nuova generazione basato sulle nuove piattaforme“, nel contempo il gruppo “ha conseguito un netto miglioramento nelle dinamiche commerciali con le vendite ai clienti finali maggiori rispetto alle consegne alla rete“. Knight ha poi specificato che Stellantis “sta riducendo le scorte per rafforzare i suoi prezzi già solidi in termini relativi in vista del lancio di prodotti nuovi o mid-cycle quest’anno nelle regioni chiave“.

La Chief Financial Officer si riferisce al lancio di 25 nuovi modelli nel 2024, di cui 18 versioni BEV che secondo l’azienda porranno le basi per un marcato miglioramento della crescita e della redditività nella seconda metà dell’anno. Intanto nel primo trimestre 2024 sono già arrivati nelle concessionarie Fiat Topolino, Maserati Grecale Folgore e Ram ProMaster EV.