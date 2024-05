Jeep Avenger 4xe: motore, prezzo e uscita dell’ibrida

La gamma Jeep si rinnova ancora e, in particolare, oggi tocca alla Jeep Avenger registrare il debutto di una nuova variante: si tratta della Jeep Avenger 4xe, nuova evoluzione del B-SUV della casa americana che unisce un motore benzina elettrificato, con sistema Mild Hybrid, alla trazione integrale. Non si tratta, quindi, di una versione Plug-in Hybrid, nonostante il marchio 4xe sia utilizzato da alcuni modelli Jeep con questo tipo di elettrificazione. Vediamo le caratteristiche della Nuova Jeep Avenger 4xe considerando motore, prezzo e uscita della nuova variante ibrida del modello.

JEEP AVENGER 4XE: LE CARATTERISTICHE

La Jeep Avenger 4xe è l’ultima variante della famiglia Avenger, che continua ad essere la Jeep più economica sul mercato. La gamma Avenger già comprende:

la Avenger benzina con motore 1.2 turbo da 100 CV

con motore 1.2 turbo da 100 CV la Avenger e-Hybrid con motore 1.2 turbo da 100 CV e sistema Mild Hybrid

la Avenger elettrica con motore elettrico da 156 CV

Tutta la gamma è sviluppata a partire dalla piattaforma CMP del Gruppo Stellantis, la stessa utilizzata per realizzare altri modelli di questo segmento come l’Alfa Romeo Junior e la Fiat 600 (tutti e tre i B-SUV sono prodotti nello stabilimento di Tychy, in Polonia. Anche la Jeep Avenger 4xe ha dimensioni compatte:

4,084 metr i di lunghezza

i di lunghezza 1,776 metri di larghezza

di larghezza 1,528 metri di altezza

A cambiare, rispetto al resto della gamma del B-SUV Jeep è la motorizzazione: la Nuova Avenger 4xe, infatti, abbina la motorizzazione Mild Hybrid e la trazione integrale.

JEEP AVENGER 4XE: MOTORE

La Nuova Jeep Avenger 4xe è dotata di un sistema di trazione integrale combinato con tecnologia Hybrid a 48 V e cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti. Questa variante del SUV di casa Jeep, quindi, mette a disposizione della clientela:

un motore benzina 1.2 turbo da 136 CV

due motori elettrici da 21 kW

Jeep ha confermato che la Jeep Avenger 4xe è in grado di:

raggiungere una velocità massima di 195 km/h

completare lo scatto 0-100 km/h in 9,5 secondi

Fino ai 30 km/h, la trazione su tutte e quattro le ruote è permanente, con una ripartizione 50:50, mentre tra i 30 e i 90 km/h la trazione sull’asse posteriore si attiva solo su richiesta. Oltre i 90 km/h, invece, la trazione anteriore diventa permanente, con il motore elettrico posteriore che viene scollegato dall’asse. La funzione Selec-Terrain consente, inoltre, di regolare la trazione sulla base delle esigenze del momento, ottimizzando così prestazioni e consumi.

JEEP AVENGER 4XE: PREZZO E USCITA

Per il momento, Jeep non ha ancora ufficializzato il listino prezzi della Nuova Jeep Avenger 4xe. La versione con motore 1.2 turbo da 100 CV senza elettrificazione della Avenger è disponibile sul mercato con un prezzo di 26.000 euro. Di conseguenza, la nuova versione ibrida e con trazione integrale del SUV di Jeep è destinata ad arrivare sul mercato con un listino più elevato che dovrebbe partire da circa 30.000 euro. Per quanto riguarda l’arrivo sul mercato, invece, Jeep ha confermato l’apertura degli ordini della Jeep Avenger 4xe per il quarto trimestre del 2024. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nel corso delle prossime settimane.