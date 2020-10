Jaguar: con il “filtro rumori” le reazioni del conducente migliorano del 17%

Jaguar Land Rover presenta la tecnologia che migliora il comfort e l’attenzione alla guida: dopo il filtro contro i rumori dal motore, arriva quello per i rumori stradali

Jaguar Land Rover ha presentato una nuova tecnologia di cancellazione del rumore che rende le reazioni del conducente più veloci. La tecnologia rimuove i rumori provenienti dalla strada e dalle gomme che si propagherebbero nell’abitacolo per creare un ambiente più silenzioso e confortevole.

IL RUMORE ALLA GUIDA RALLENTA IL CONDUCENTE

La tecnologia, introdotta sulla nuova Jaguar F-PACE, sulla nuova Jaguar XF e sulla Range Rover Velar, è in grado di ridurre i picchi di rumore indesiderati di 10 dB e i livelli di rumore complessivi di 3-4 dB. L’equivalente di abbassare il sistema audio dell’auto di quattro “passaggi”. Questo filtro riduce l’esposizione ai rumori a bassa frequenza (fino a 300 Hz) può aiutare a prevenire l’affaticamento del conducente nei viaggi più lunghi. La stanchezza influisce sulla capacità di un conducente di affrontare pericoli o eventi imprevisti. Secondo JLR, con automobilisti stanchi si registra un aumento medio del tempo di reazione del 16,72% rispetto a quelli completamente vigili.

COME FUNZIONA LA CANCELLAZIONE DEL RUMORE IN AUTO

La cancellazione attiva del rumore stradale con la tecnologia Active Acoustics di Silentium, utilizza sensori su ciascuna ruota per monitorare costantemente le vibrazioni dalla superficie stradale. Un algoritmo ad hoc calcola l’onda sonora di fase opposta necessaria per rimuovere il rumore udito dagli occupanti. Il monitoraggio in tempo reale permette d’isolare e rimuovere rumori imprevisti da buche o superfici ruvide. Il suono di cancellazione viene riprodotto attraverso il sistema audio Meridian per ottimizzare le prestazioni di riduzione attiva del rumore stradale per tutti i conducenti e passeggeri.

PIU’ COMFORT IN AUTO PER CONDUCENTE E PASSEGGERI

“La tecnologia offre una soluzione senza compromessi per bilanciare raffinatezza, peso del veicolo e dinamica di guida per una sensazione premium completa” promette JLR. La cancellazione attiva del rumore stradale si combina con la cancellazione del rumore del motore sulla nuova Jaguar F-PACE e sulla nuova Range Rover Velar con il propulsore P400e ibrido plug-in (PHEV) per migliorare ulteriormente il senso di benessere. Il sistema pionieristico consente di perfezionare la variante PHEV per ridurre le emissioni di CO2 e l’efficienza senza alcun impatto sull’esperienza del conducente.