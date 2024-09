Jaecoo J7 in Italia: Intelligent AWD e dotazione di sicurezza al top

L’attesa è terminata, inizia l’era della Jaecoo J7 che arriva ufficialmente in Italia per approdare nelle quaranta concessionarie Omoda-Jaecoo sorte in breve tempo in tutto il Paese. Il SUV cinese dall’aspetto solido e robusto, viene proposto – attualmente – con un classico motore turbo benzina, mentre la trazione può essere anteriore o integrale. Il prezzo di lancio è di 33.990 euro, una cifra che potrebbe stuzzicare la fantasia di molti.

LO STILE DI JAECOO J7

La Jaecoo J7 possiede delle linee marcate, con una silhouette massiccia e squadrata. I punti di forza del design di questo SUV sono la grande griglia anteriore esagonale a linee verticali e il logo oversize collocato sul bordo superiore del cofano. Secondo quanto afferma la casa madre, questi elementi servono a evocare – stilisticamente parlando – la natura selvaggia e la potenza di questo veicolo a ruote alte.

Altri dettagli caratteristici della J7 sono il tetto spiovente, linea di cintura che si allunga verso il posteriore, le luci diurne a matrice di LED a lenti separate e incastonate nel paraurti, gli specchietti con inserti cromatici, le maniglie a filo estraibili elettricamente, la firma luminosa a tutta larghezza del retro che avvolge il logo e i cerchi in lega da 19’’.

GLI INTERNI DELLA JAECOO J7

L’abitacolo della Jaecoo J7 è un concentrato di minimalismo, sobrietà e un pizzico di modernità. La vettura si presenta con uno spazio interno nel quale troneggia il display da 14” che integra le principali funzioni di controllo del veicolo e un sistema di infotainment di ultima generazione. Nella plancia è stato ricavato anche uno spazio per ricaricare il cellulare in modalità wireless ad alta potenza, senza contare che è presente anche un sistema che funge da allarme nel caso in cui il conducente dimentichi a bordo lo smartphone.

Il tetto panoramico contribuisce a dare più luminosità a tutto l’ambiente, mentre una combinazione dinamica di 64 colori rende l’atmosfera più rilassante. Le dotazioni della vettura proseguono con sedili profilati, con supporto laterale e numerose regolazioni. Tra queste vi sono: la funzione di memoria accessibile dal display, la gestione della seduta a sei vie (quella lombare è configurata con quattro posizioni), la ventilazione e il riscaldamento (per le sedute anteriori). A completare il pacchetto c’è un sistema audio con otto altoparlanti firmati Sony per audio pulito e di qualità.

JAECOO J7: IL MOTORE

Il motore è un quattro cilindri sovralimentato da 1,6 litri di cilindrata in grado di sviluppare 108 kW di potenza (147 CV). Il gruppo propulsore della Jaecoo J7 fa parte della famiglia di motorizzazioni ACTECO, sviluppata in autonomia dall’azienda e predisposta per essere declinata anche in varianti a doppia alimentazione e ibride. Le soluzioni tecnologiche includono la combustione intelligente ad alta efficienza iHEC, la fasatura variabile delle valvole e una gestione della lubrificazione grazie a una pompa dell’olio a portata variabile. Inoltre, il motore è abbinato a un cambio a doppia frizione in bagno d’olio.

La trazione integrale “Intelligent AWD”, di serie sul nuovo SUV cinese, regola la trasmissione della coppia verso le ruote posteriori fino ad arrivare a una ripartizione 50/50 tra i due assi. Il sistema utilizza un ripartitore idraulico a controllo elettronico che reagisce agli impulsi inviati dai sensori sulle ruote nel giro di 0,1 secondi. Infine, a scelta del guidatore i sono ben sette diversi programmi di guida:

Economy ;

; Standard;

Sports;

Sand ;

; Mud;

Snowfield;

offroad.

JAECOO J7: CAPITOLO SICUREZZA

In attesa di scoprire cosa combinerà la nuova Jaecoo J7 nei test EuroNCAP, il veicolo mette in mostra un ottimo compartimento di dispositivi di sicurezza. Sono ben 21 gli ADAS previsti di serie: