JAECOO 7 SHS: primo contatto su strada col C-SUV “Super Hybrid”

Dopo il suo debutto al Salone di Shanghai nell’aprile del 2023, JAECOO 7 si sta facendo conoscere e apprezzare anche alle nostre latitudini. A distanza di pochi mesi dal lancio della versione a benzina, l’Italia accoglie adesso l’innovativa motorizzazione ibrida plug-in, denominata Super Hybrid System (SHS): ecco quindi la JAECOO 7 SHS. Noi, l’abbiamo provata in anteprima, in un primo contatto su strada, fra le dolci colline che costeggiano il Lago di Garda. Dunque, vediamo le caratteristiche e come va.

JAECOO 7 SHS: COME FUNZIONA IL SISTEMA SUPER HYBRID

La JAECOO 7 SHS si caratterizza, soprattutto, per il sistema Super Hybrid (in questo approfondimento spieghiamo cosa cambia), una sofisticata interazione tra un motore termico e uno o più motori elettrici. Questa architettura è in grado di combinare le caratteristiche dei veicoli ibridi (HEV) e dei veicoli elettrici (EV). Lo schema è composto da un:

motore DHE 1.5 TGDI di quinta generazione da 105 kW (143 CV) e 215Nm;

da 105 kW (143 CV) e 215Nm; un motore elettrico per trazione EM2 da 150 kW (204 CV) e 310Nm;

un motore elettrico per ricarica EM 1100 kW (136 CV) e 120Nm;

(136 CV) e 120Nm; una trasmissione ibrida dedicata DHT;

dedicata DHT; un serbatoio da 60 litri di benzina;

di benzina; una batteria da 18,3 kWh.

Alla luce di queste caratteristiche, due sono le modalità di guida della JAECOO SHS: EV (elettrica) e HEV (ibrida). Per gli spostamenti quotidiani di breve distanza, gli utenti possono semplicemente attivare la modalità EV per sfruttare al meglio l’autonomia elettrica pura (di circa 108 km), che offre un’eccezionale silenziosità e fluidità di marcia. Per i viaggi più lunghi, dove la ricarica potrebbe risultare meno agevole, il SUV può funzionare come un full hybrid (HEV), con consumi di carburante di soli 6 l/100km (WLTP), un valore ai vertici della categoria. Grazie al supporto della tecnologia SHS e del voluminoso serbatoio per la benzina, la JAECOO 7 Super Hybrid vanta un’autonomia totale di oltre 1.200 km.

JAECOO 7 SHS: UNO STILE PERSONALE

JAECOO 7 SHS possiede delle linee marcate, una silhouette imponente e squadrata, oltre a una grande griglia anteriore esagonale con listelli verticali dove al centro troneggia il logo dell’azienda. L’auto si distingue per superfici pulite ed equilibrate, per il tetto spiovente e per una linea di cintura che si estende verso il posteriore. La cura per i dettagli è evidente negli specchietti con inserti cromati, nelle maniglie a filo estraibili elettricamente, nella firma luminosa posteriore a tutta larghezza che avvolge il logo e nei cerchi in lega da 19 pollici.

Anche gli interni della JAECOO 7 Super Hybrid esprimono modernità e ricercatezza. L’abitacolo è progettato per garantire il massimo comfort, non a caso i comandi sono facilmente accessibili, a partire dal display da 14 pollici che integra le principali funzioni di controllo del veicolo e un sistema di infotainment di ultima generazione. La plancia include anche un’area per la ricarica wireless ad alta potenza per smartphone, in grado di riportare un dispositivo al 100% in soli quaranta minuti, con una funzione di allerta se si dimentica a bordo.

I materiali impiegati per gli interni sono di alta qualità e piacevoli al tatto. Il tetto panoramico di 1,1 metri quadrati permette di godere appieno dell’esperienza di guida, inondando l’abitacolo di luce naturale, mentre di notte una combinazione dinamica di 64 colori crea un’atmosfera coinvolgente e moderna. I sedili, dotati di supporto laterale, offrono numerose regolazioni, tra cui la funzione di memoria accessibile dal display, la gestione della seduta a sei vie (con quattro posizioni per il supporto lombare), la ventilazione e il riscaldamento per i sedili anteriori.

COME VA SU STRADA LA JAECOO 7 SHS

Salendo a bordo della JAECOO 7 Super Hybrid non si può fare a meno di notare l’assenza di un bottone per l’accensione, infatti per avviare il veicolo basta essere a bordo con la chiave, schiacciare il pedale del freno e ruotare la manopola del cambio (fissata sul piantone dello sterzo) in modalità D (Drive). La posizione di guida è comoda e permette un’ottima visibilità su ogni lato della vettura, mentre la regolazione del sedile e dello sterzo è tanto semplice quanto efficace.

Nonostante la mole da C-SUV, quasi tendente al segmento D, la JAECOO 7 non fa sentire il suo peso e le sue dimensioni, neppure nelle strette strade di campagna. Anzi, la sua capacità di sterzata, soprattutto in manovra, è lodevole. Si gira in un fazzoletto praticamente con un dito. A livello dinamico l’auto è piacevole e fluida, lasciando percepire un comfort di marcia importante per la sua categoria di riferimento.

Questo è dettato dal fatto che il veicolo viaggia per la maggior parte del tempo in modalità elettrica, con l’unità termica che entra in supporto solo quando è strettamente necessario e quando serve una spinta in più. Infine, il senso di comfort è esaltato anche dal cambio monomarcia, che non regala mai spiacevoli sobbalzi. Il discorso consumi e prestazioni, invece, lo abbiamo affrontato nei precedenti paragrafi. Nel complesso, viaggiare a bordo della JAECOO 7 Super Hybrid può essere catalogata come un’esperienza premium.

JAECOO 7, SICUREZZA DI RILIEVO

In termini di sicurezza, JAECOO 7 si posiziona come un veicolo di tutto rispetto. L’80% della struttura portante è realizzato in acciai altoresistenziali, arricchito da zone di assorbimento degli urti a deformazione progressiva, al fine di garantire i più elevati standard di sicurezza in conformità con le rigorose normative europee. Restiamo in attesa dei crash test Euro NCAP che potranno confermare la sicurezza della JAECOO 7 già validata nei test interni di sviluppo, inclusi l’urto frontale fino a 100 km/h e il ribaltamento a 50 km/h.

La dotazione di serie include pretensionatori e limitatori di carico per tutti i passeggeri, regolazione dell’altezza per le cinture anteriori, airbag frontali, laterali e a tendina, e attacchi ISOFIX per i seggiolini per bambini. La dotazione di ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) è particolarmente ricca, comprendendo ben 21 dispositivi di ausilio alla guida gestiti da una telecamera multifunzionale anteriore e tre radar (uno a lunga distanza anteriore e due di prossimità posteriori).

JAECOO 7 SHS: PREZZI

La JAECOO 7 Super Hybrid offre una garanzia estesa di 7 anni o 150.000 km (senza limite di chilometraggio per i primi tre anni) e una garanzia di 8 anni o 160.000 km su motore di trazione, batterie, unità di controllo del veicolo e unità di controllo motore.

Condizioni specifiche coprono il degrado della batteria ad alto voltaggio: la garanzia sulla ruggine è di 12 anni. La JAECOO 7 Super Hybrid è disponibile nella motorizzazione a benzina con prezzi a partire da 38.900 euro per la versione Premium 2WD. La versione top di gamma Executive 2WD è offerta al prezzo di 40.900 euro.