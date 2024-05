Immatricolazioni auto Europa +12%, Italia e UK dietro le quinte

Il mercato europeo delle auto nuove ha registrato una significativa ripresa ad aprile 2024, come riportano i dati ACEA (Associazione europea dei Costruttori Auto) elaborati da ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica). Le immatricolazioni nei Paesi dell’Unione Europea, allargata all’EFTA e al Regno Unito, hanno raggiunto quota 1.080.913 unità, segnando un incremento del 12% rispetto allo stesso mese del 2023.

ANDAMENTO DELLE IMMATRICOLAZIONI AUTO NEI PRIMI QUATTRO MESI DEL 2024

Ad aprile 2024, tutti i principali mercati europei hanno registrato incrementi nelle vendite di auto nuove. La Spagna ha guidato la crescita con un notevole +23,1%, seguita dalla Germania con +19,8% e dalla Francia con +10,9%. Anche l’Italia ha mostrato una crescita robusta del 7,7%, mentre il Regno Unito ha registrato un aumento più moderato solo dell’1%.

L’analisi dei primi quattro mesi del 2024 evidenzia una crescita costante del mercato. Le immatricolazioni totali sono state 4.476.369 unità, con un aumento del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo trend positivo segna un recupero rispetto alla flessione del mese di marzo (-2,8%), suggerendo una ripresa sostenuta del settore automobilistico.

QUOTA AUTO ELETTRICHE NUOVE VENDUTE IN EUROPA

Un dato particolarmente significativo riguarda la penetrazione delle auto elettriche pure (BEV) nel mercato europeo. Ad aprile, le BEV hanno raggiunto una quota del 13,4%, superando nuovamente le auto diesel, che si sono fermate all’11,6%. Questo andamento riflette un cambiamento nelle preferenze dei consumatori e un maggiore orientamento verso la mobilità sostenibile.

In Italia, tuttavia, il mercato delle auto diesel ha ancora una presenza rilevante, con una quota del 14,3% delle immatricolazioni ad aprile, mentre le BEV rappresentano solo il 2,3% (in calo rispetto al 3,3% di marzo). Questo contrasto mette in luce la necessità di una partenza degli incentivi auto urgente, come testimoniato dai concessionari. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

SFIDE E OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

“I prossimi cinque anni – durata del mandato del futuro Parlamento Europeo – saranno cruciali per l’industria automotive in termini di posizionamento competitivo rispetto alle sfide della transizione green e digitale già in atto. La riconversione produttiva, gli investimenti in innovazione, in ricerca e sviluppo e in formazione e riqualificazione degli addetti devono porsi al centro di una strategia e di un piano di politica industriale per il futuro delle nostre imprese”, ha dichiarato Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA.