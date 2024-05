Immatricolazioni auto +8%, ma circa 1 su 10 è intestata agli OEM

Le immatricolazioni di auto nuove in Italia continuano a segnare un trend positivo, anche se le auto-immatricolazioni delle reti di concessionarie e dei Costruttori, hanno contribuito anche questo mese a dare una spinta al mercato. Ecco una sintesi commentata da ANFIA, l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica e da Data Force.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE APRILE 2024

Nel mese di aprile sono state immatricolate 135.984 auto, con un aumento significativo di 9.775 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, equivalenti al +7,75%. Questo incremento segna un passo importante per il settore automobilistico, nonostante la grande attesa per l’attivazione degli ecoincentivi. Secondo Data Force, sono due i fattori chiave che hanno dato una spintarella:

l’apporto delle importazioni auto parallele ha registrato un aumento del 16,31% , contribuendo ulteriormente a questo scenario positivo;

ha registrato un aumento del , contribuendo ulteriormente a questo scenario positivo; auto-immatricolazioni di concessionarie e OEM in aumento del +41%, con 16.376 auto nuove km0, 4.793 in più rispetto al quarto mese dell’anno scorso, secondo Data Force;

ANALISI DELLE ALIMENTAZIONI

Esaminando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, si è osservato un aumento significativo delle autovetture a benzina e una parallela contrazione delle vendite di auto diesel. In generale ecco le quote delle immatricolazioni per alimentazione:

benzina , +14,1%, con quota al 31,2%;

, +14,1%, con quota al 31,2%; diesel , -21,1%, con quota al 14,3%;

, -21,1%, con quota al 14,3%; auto elettriche , -20%, con quota al 2,4%;

, -20%, con quota al 2,4%; plug-in hybrid , -24,9%, con quota al 3,3%;

, -24,9%, con quota al 3,3%; full hybrid , +22,7%, con una quota del 39,5%;

, +22,7%, con una quota del 39,5%; GPL, +17,8%, con una quota del 9,1%;

CANALI DI DISTRIBUZIONE E SEGMENTI DI MERCATO

I canali di distribuzione dedicati alla vendita diretta, come privati (+13,75%, con un totale di 69.783 immatricolazioni) e aziende (+6,96% e 6.674 immatricolazioni), hanno registrato un andamento favorevole, mentre il noleggio a lungo termine ha continuato a mostrare un calo, con una flessione del 16,45%.