Immatricolazioni auto a marzo +40%, avanzano i Brand cinesi

Le immatricolazioni di auto nuove in Italia a marzo 2023 testimoniano l’impulso di ricrescita del mercato: oltre +40% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Analizzando i numeri però si scopre che le performance migliori sono dei Brand provenienti dalla Cina. Ecco tutti i dati in dettaglio con i commenti delle principali associazioni di categoria e consulenza.

MARZO: +40% LE IMMATRICOLAZIONI DI AUTO NUOVE

A marzo 2023 il mercato italiano dell’auto totalizza 168.294 immatricolazioni (+40,8%) contro le 119.548 unità registrate a marzo 2022. Una crescita che si ridimensiona nel trimestre a +26% rispetto all’anno precedente e che decolla anche per il confronto con una performance di vendite negativa nel 2022. “In buona parte per via del confronto con la pesante flessione di marzo 2022 (-29,7%), che era stato impattato dall’ ‘effetto attesa’ per l’attuazione degli incentivi previsti dal DL Energia dello scorso anno”, ha dichiarato Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA.

IMMATRICOLAZIONI AUTO ITALIA MARZO 2023 PER ALIMENTAZIONE

Guardando le immatricolazioni a marzo in base all’alimentazione, le auto elettriche riprendono a crescere grazie anche all’effetto incentivi auto e alla riduzione dei prezzi delle Tesla Model 3, consegnate “all’ingrosso”. Ecco i dati in dettaglio:

benzina , +44% e 29% in quota;

, +44% e 29% in quota; diesel , +36% e 20% in quota;

, +36% e 20% in quota; ibride non ricaricabili , +46% e 34% in quota;

, +46% e 34% in quota; ibride plug-in , +18% e 10% in quota;

, +18% e 10% in quota; elettriche , +78% e 4,8% in quota;

, +78% e 4,8% in quota; GPL , +13% e 7,7% in quota;

, +13% e 7,7% in quota; Metano, -86,7% e 0,1% in quota.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

IMMATRICOLAZIONI AUTO: BRAND CINESI ALLA CONQUISTA DEL MERCATO

A marzo 2023 le immatricolazioni di auto utilitarie e superutilitarie rappresentano il 30,9% del mercato, in aumento del +19,5% con la Fiat Panda, sempre in testa alla Top 10, seguita dalla Fiat 500. Secondo Salvatore Saladino, Country Manager Data Force Italia, non va sottovalutata la penetrazione sempre più evidente dei Brand cinesi nel mercato. “Gran risultato di Maserati e Alfa Romeo, stratosferici risultati di Lynk & Co e di MG (+1.626% e +341%), le prime concrete evidenze dell’avanzata cinese, e DR, che fa più del 200%, ma il 30% delle sue immatricolazioni le fa a sé stessa e il 58% negli ultimi tre giorni”.