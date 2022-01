I migliori motori auto al mondo del 2022 secondo Ward’s sono di 2 auto ICE e 8 auto elettriche-ibride: tutti i dettagli della classifica e dei finalisti

E’ stata pubblicata la classifica dei migliori motori auto al mondo 2022. Il titolo dal 2020 viene assegnato non solo ai motori a combustione interna (ICE), ma anche alle auto elettriche e Ibride. Tra i molteplici modelli di auto con motori di piccola e grossa cilindrata, la giuria di WardsAuto ha considerato i vantaggi di motori dalle caratteristiche tipicamente europee. Ecco quali sono i migliori motori 2022 del Wards 10 Best Engines and Propulsion Systems con pro e contro.

COME VIENE ASSEGNATO IL TITOLO AI MIGLIORI MOTORI AUTO

Il titolo dei migliori motori al mondo 2022 è stato assegnato da Ward’s, che dal 1995 è diventata un’istituzione internazionale in tal senso. Per poter entrare tra i candidati i motori e quindi i modelli di auto non devono più avere determinate caratteristiche come in passato. La valutazione avviene secondo questi criteri:

– Il propulsore deve essere normalmente commercializzato almeno negli USA e scelto in base ai parametri di potenza, coppia, valore di NHV e rilevanza tecnica;

– non c’è più un prezzo massimo (era 65 mila dollari fino al 2020, quando poi è stato abolito);

– le valutazioni soggettive e oggettive dei redattori di Ward’s che testano le auto per 2 mesi;

– valutazioni di utilizzo quotidiano e senza prove strumentali;

La competizione tra i migliori motori auto al mondo secondo Ward’s ha portato nelle prime 5 posizioni solo 2 Costruttori locali fino al 2021:

– General Motors: 37 premi;

– BMW: 36;

– Ford: 32;

– Volkswagen Group: 26;

– Renault-Nissan: 19;

– Honda: 15;

– Chrysler: 13;

– Toyota: 11;

– Mazda: 10;

– Mercedes-Benz: 8;

– Hyundai: 8;

– Porsche: 3;

– Subaru: 4;

– Volvo: 2;

– Cummins: 1;

– Jaguar: 1;

– Fiat: 1;

I MIGLIORI MOTORI AUTO ICE 2022

Tra le auto a combustione interna (ICE), Ward’s ha assegnato il titolo di miglior motore auto 2022 a benzina solo a due propulsori:

– Chevrolet Trailblazer 1.3L turbo I-3 155 CV

Pro: Potenza e coppia impressionanti;

Contro: Il risparmio di carburante potrebbe essere migliore;

– Hyundai Santa Fe 2.5L turbo I-4 277 CV

Pro: Incredibilmente prestazionale per un CUV;

Contro: La risposta iperattiva rende difficile guidare senza imprevisti;

I MIGLIORI MOTORI AUTO ELETTRICHE E IBRIDE 2022

– BMW 330e 2.0L turbo I-4 PHEV 288 CV

Pro: Efficienza del carburante senza mai perdere potenza;

Contro: Autonomia EV;

– Ford F-150 Hybrid 3.5L biturbo V6 430 CV

Pro: Sistema ibrido;

Contro: Prezzo elevato;

– Ford Mustang Mach-E Dual Motor 346 CV

Pro: Supera l’autonomia stimata;

Contro: Guidabilità in modalità (Eco);

– Hyundai Kona EV Single Motor 201 CV

Pro: Incredibilmente veloce e reattiva;

Contro: Vibrazione pulsante nel pedale dell’acceleratore;

– Jeep Wrangler 4xe 2.0L turbo PHEV 375 CV

Pro: Consumo di carburante basso (28 mpg);

Contro: Incertezza sull’accettazione dei clienti Wrangler della tecnologia PHEV;

– Polestar 2 Dual Motor 408 CV

Pro: Capacità sorprendente di mantenere la carica della batteria;

Contro: La mancanza del pulsante di accensione può creare confusione;

– Porsche Taycan 4S Dual Motor 522 CV

Pro: Sistema di ricarica rapida;

Contro: Prezzo elevato;

– Toyota Mirai Single Motor con cella a combustibile (Idrogeno) da 182 CV

Pro: Superba prova del concetto di propulsione del futuro;

Contro: Disponibilità dell’idrogeno;

Puoi leggere qui l’elenco completo di modelli e motori auto candidati al premio di Ward’s.