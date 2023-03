I Brand con le auto più giovani: Tesla e Fiat ultime

Quando si sceglie l’auto nuova, il Brand conta molto, spesso anche più del modello, che invece segue regole più ragionate (es. prezzo, dimensioni, motore, abitabilità, etc.). Se voleste scegliere una delle auto nuove più recenti, sapreste individuare oggettivamente le Case auto con età media dei modelli più bassa? Ecco un’analisi dettagliata dei Brand che hanno le auto più giovani e quelli che invece si limitano ad restyling per tenere in listino auto datate.

L’INDAGINE DI JATO DYNAMICS SULL’ETA’ MEDIA DELLE AUTO IN VENDITA

L’analisi postata su Linkedin da Felipe Munoz, di Jato Dynamics, valuta il numero di anni trascorsi tra la data ufficiale di presentazione dei modelli di auto e calcola l’età media dei listini delle Case auto al 2023. Nell’indagine sono inclusi tutti i modelli di auto disponibili nel mondo, eccetto i VAN e distingue per categorie le auto di massa (medie e piccole dimensioni) dalle auto premium. Non conta quanto è recente un restyling, ma da quanti anni i Costruttori continuano a vendere le stesse auto integrandone l’aspetto e le funzionalità. Non si tiene conto invece della disponibilità degli aggiornamenti OTA, l’asso nella manica dei Costruttori auto che ridefinisce il paradigma di restyling con un impatto sul valore residuo delle auto usate. Tuttavia è interessante scoprire come alcuni dei Brand più esotici e inaspettatamente quelli Budget siano più attivi nel presentare nuovi modelli. Ecco il report in dettaglio.

BRAND AUTO MEDIO PICCOLE PIU’ GIOVANI IN EUROPA E NEL MONDO

Tra le auto più giovani secondo JATO, i Brand con un’età media dei modelli più bassa in assoluto sono Lotus (2 anni), Polestar (2,2) e Cupra (2,9), grazie a un numero ridotto di modelli presentati di recente. Se invece si guarda le singole classifiche dei brand in Europa e nel mondo si ha una rappresentazione più completa. Hyundai è il Brand con le auto più recenti (3,3 anni l’età media della gamma disponibile nel mondo), piazzandosi davanti anche ai maggiori Costruttori per vendite (Toyota e Volkswagen):

Hyundai : 3,3 anni di età in media;

: 3,3 anni di età in media; Honda : 3,6 anni;

: 3,6 anni; Toyota : 3,8 anni;

: 3,8 anni; Ford : 4,5 anni;

: 4,5 anni; Kia : 4,6 anni;

: 4,6 anni; Chevrolet : 4,9 anni;

: 4,9 anni; Volkswagen : 5,8 anni;

: 5,8 anni; Nissan: 6,7 anni.

La classifica delle auto più giovani in Europa, vede Fiat (età media modelli 6,3 anni) ultima tra i primi 8 Brand, mentre Dacia è più attiva nel rinfrescare la gamma (3 anni):

Dacia : 3 anni;

: 3 anni; Skoda : 3,9 anni;

: 3,9 anni; Opel : 4,2 anni;

: 4,2 anni; Peugeot : 4,6 anni;

: 4,6 anni; Citroen : 4,7 anni;

: 4,7 anni; Seat : 5,2 anni;

: 5,2 anni; Renault : 6,1 anni;

: 6,1 anni; Fiat: 6,3 anni.

BRAND PREMIUM CON LE AUTO PIU’ GIOVANI

Tra i Brand con le auto in listino da un maggior numero di anni, Tesla è posizionata in coda ai primi 8 Costruttori premium. In tal caso la presenza di modelli “datati”, come la Model S e la Model X viene compensata dalle funzioni in costante aggiornamento tramite OTA, dettaglio però che non fa parte delle valutazioni dell’indagine. D’altronde anche Volvo è nelle retrovie pur avendo dal 2022 l’intera gamma compatibile con gli aggiornamenti software a distanza. In testa invece si piazza Mercedes-Benz, seguita da BMW: