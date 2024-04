Hyundai più economica: quanto costa?

Quando si parla di auto dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, Hyundai è sicuramente il brand che è riuscita a costruirsi in Italia una solida reputazione molto in anticipo su Dacia. Le auto Hyundai di oggi sono molto diverse da quelle con cui ha esordito nel mercato italiano, più accessoriate, sicure e connesse. Ma oggi si può ancora cercare un’auto Hyundai economica? Vediamo qual è, quanto costa e cosa offre.

HYUNDAI PIÙ ECONOMICA: QUAL È?

In Italia, la Hyundai i10 continua ad essere una delle opzioni più convenienti sul mercato. Mentre gli altri Costruttori hanno cancellato le citycar dal listino, Hyundai ha tenuto fede all’offerta che l’ha resa popolare in Italia. E’ chiaro che oggi è difficile competere con la regina indiscussa delle citycar vendute, la Fiat Panda. Ma la i10 è ancora una delle poche opzioni disponibili se si cerca un’alternativa alle alimentazioni benzina e mild hybrid. La city car che si è guadagnata una solida reputazione per la sua combinazione di dimensioni compatte, economia di carburante e dotazioni moderne ha infatti ancora in listino una variante a GPL.

QUANTO COSTA LA HYUNDAI PIU’ ECONOMICA

La Hyundai i10 è una delle auto più convenienti sul mercato italiano, se si cerca una piccola auto per neopatentati o da città. Di certo siamo molto lontani dai prezzi d’attacco della progenitrice Hyundai Atos (circa 8 mila euro, ma con una dotazione ridotta all’osso), tuttavia, nuove dotazioni di sicurezza obbligatorie, evoluzione tecnologica su comfort ed emissioni e inflazione, hanno colpito tutti i Brand. Per cui oggi non bisogna sorprendersi se il prezzo della Hyundai i10 parte da 17 mila euro con un vantaggio cliente di tutto rispetto, se si guarda alla dotazione di serie, che su altre auto simili è soltanto a pagamento. Vediamo nel dettaglio quanto costa la Hyundai i10 e quali sono le versioni attualmente in listino:

Hyundai i10 CONNECTLINE a partire da 17.100,00 €

a partire da Hyundai i10 PRIME a partire da 19.050,00 €

a partire da Hyundai i10 N LINE a partire da 19.050,00 €

Fin dalla versione base della i10 è possibile scegliere il motore 1.0 MPI a benzina (17.100 €) o benzina+GPL (+1.900 €) e con trasmissione manuale o automatica (+1.000 € solo su benzina).

CONVIENE COMPRARE LA HYUNDAI I10 PIU’ ECONOMICA?

La Hyundai i10 è disponibile in diverse varianti, ma la versione base CONNECTLINE offre già una gamma di dotazione interessanti e molto ampia, che la rendono fresca e aggiornata: