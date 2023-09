Hyundai Kona Electric 2024: caratteristiche e prezzi del nuovo modello

La nuova Hyundai Kona Electric 2024 debutta sul mercato italiano, con l’obiettivo di bissare il successo della prima generazione di Kona elettrica. Il nuovo crossover elettrico di casa Hyundai si prepara a ritagliarsi uno spazio di rilievo nel nostro Paese, con una gamma articolata e ricca di opzioni tra cui scegliere la versione più adatta alle proprie esigenze. La vettura è disponibile in due versioni, con differenze sia per la potenza del motore elettrico che per la capacità della batteria e, quindi, l‘autonomia. Per quanto riguarda il prezzo, invece, la Hyundai Kona Electric parte da 42.000 euro.

DIMENSIONI E INTERNI DELLA HYUNDAI KONA ELECTRIC 2024

Le dimensioni della Hyundai Kona Electric 2024 sono quelle di un crossover compatto. La vettura è dotata di una lunghezza di 4,355 metri, una larghezza di 1,825 metri e un’altezza di 1,575 metri. Da notare anche un passo di 2,660 metri. Molto interessante il dato sull’efficienza aerodinamica con un Cx di 0,27. All’interno dell’abitacolo, l’elettrica registra un incremento dello spazio interno, dovuto all’aumento di 60 mm del passo. Gli interni della Hyundai Kona Electric hanno come protagonista il display a sviluppo orizzontale integrato sulla plancia. Il pannello è, in realtà, costituito da un doppio schermo da 12,3 pollici per la strumentazione di bordo e il sistema di infotainment. C’è anche il supporto agli aggiornamenti OTA. Con la Kona, inoltre, Hyundai rinnova l’obiettivo di incrementare il numero di auto connesse al mondo. La capacità di carico del bagagliaio è di 466 litri.

HYUNDAI KONA ELECTRIC 2024: MOTORE E BATTERIA

Dal punto di vista tecnico, l’elettrica di casa Hyundai è disponibile in due versioni, con la possibilità di scegliere la variante più adatta alle proprie esigenze, considerando autonomia e prestazioni. Per quanto riguarda il motore della Hyundai Kona Electric ci sono due opzioni:

motore da 114,6 kW e 255 Nm di coppia, con batteria da 48,4 kWh

e di coppia, con batteria da motore da 160 kW e 255 Nm di coppia, con batteria da 65,4 kWh

L’autonomia della Hyundai Kona Electric 2024 dipende dalla versione scelta: optando per la variante con batteria da 48,4 kWh, infatti, il crossover è accreditato di un’autonomia di 377 chilometri nel ciclo WLTP. Con la versione da 65,4 kWh, invece, l’autonomia cresce fino a 514 chilometri (i dati sull’autonomia si riferiscono alla versione con cerchi da 17 pollici). Per quanto riguarda la ricarica, invece, è possibile un “rifornimento” fino a 100 kW in corrente continua e fino a 11 kW in corrente alternata.

I PREZZI DELLA HYUNDAI KONA ELECTRIC 2024

Il prezzo della Hyundai Kona Electric varia in base alla batteria installata e all’allestimento. Le opzioni disponibili, per il momento sono due:

batteria da 48,4 kWh con allestimento X Line ; il prezzo è di 42.000 euro

; il prezzo è di batteria da 65,4 kWh con allestimento X Class; il prezzo è di 49.900 euro

La dotazione può essere arricchita con una serie di pack aggiuntivi. In futuro, inoltre, la gamma potrebbe arricchirsi con ulteriori allestimenti e la possibilità, ad esempio, di accedere all’allestimento più ricco, X Class, anche per la versione con batteria più piccola.