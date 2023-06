Hyundai – Kia: 20 milioni di auto connesse nel mondo entro il 2026

Hyundai Motor Group ha raggiunto un traguardo importante nel settore fiorente della connettività, superando i 10 milioni di abbonati ai servizi delle auto connesse nel mondo. La notizia arriva solo un anno e 10 mesi dopo aver raggiunto i 5 milioni di abbonati nel 2021. Questi servizi consentono ai clienti un accesso remoto, sfruttando le reti wireless per svariate funzioni, ad esempio regolare il climatizzatore, la ricarica o il sistema infotainment a distanza tramite smartphone. E’ questo il futuro della mobilità e del business dei veicoli progettati attorno al software e il gruppo Hyundai – Kia si è posto obiettivi ambiziosi entro pochi anni.

QUALI SERVIZI OFFRE HYUNDAI SULLE SUE AUTO CONNESSE

I servizi di auto connessi di Hyundai Motor Group (che include i Brand Hyundai, Kia e Genesis) si sono evoluti nel tempo, passando dai servizi di base, come la navigazione in tempo reale, il riconoscimento vocale e il controllo remoto del veicolo, a servizi innovativi:

gli aggiornamenti OTA a distanza;

i pagamenti in-vehicle tramite il sistema infotainment;

tramite il sistema infotainment; lo streaming audio/video.

La connettività delle auto del gruppo è gestita rispettivamente, tramite gli abbonamenti ai servizi Hyundai Bluelink, Kia Connect e Genesis Connected Services.

AUTO CONNESSE HYUNDAI, KIA E GENESIS: QUANTE SONO NEL MONDO

Tutte le Case automobilistiche stanno investendo ingenti risorse nella progettazione di piattaforme hardware e software connesse. I dati diffusi dal gruppo Hyundai, confermano la crescita esponenziale dei Software-Defined Vehicle (SDV), anche se in Europa manca ancora una norma su misura per i veicoli connessi e più specifica della proposta di Data Act. Il Gruppo ha introdotto i primi servizi di connettività in Corea già nel 2003, estendendoli successivamente al mercato globale. La diffusione su larga scala in 50 Paesi (prima USA, poi Europa, Cina e Singapore) ha richiesto del tempo, ma l’impennata recente conferma che il trend continuerà a crescere. Gli abbonati tramite le auto connesse Hyundai, Kia e Genesis sono passati da 1 milione a maggio 2018 a 5 milioni nell’agosto 2021, poi 8 milioni nell’ottobre 2022 e superando i 10 milioni di abbonati a giugno 2023.

HYUNDAI: OBIETTIVO 20 MILIONI DI AUTO CONNESSE ENTRO IL 2026

“L’obiettivo è quello di concentrarsi sulle tecnologie software che possano fornire servizi di mobilità più personalizzati per i clienti”, afferma Hyundai Motor Group. L’espansione nei mercati esteri sarà rafforzata ulteriormente, con l’obiettivo di raggiungere i 20 milioni di abbonati in tutto il mondo, inclusa la Corea, entro la fine del 2026.