Hyundai Ioniq 6: le date di maggio e giugno per provarla

Hyundai ha annunciato le tappe del tour Driving Experience Ioniq 6, un viaggio che porterà l’innovativa berlina elettrica di Hyundai in giro per le principali piazze d’Italia. Ecco dove e quando potrete fare un test drive della Hyundai Ioniq 6 a maggio e giugno 2023.

HYUNDAI IONIQ 6 A ROMA E TORINO PER I TEST DRIVE A GIUNGO 2023

Hyundai ha organizzato una serie di iniziative a maggio e giugno 2023 per portare la nuova Ioniq 6 in tutta Italia. Gli appuntamenti e i test-drive a maggio, coinvolgeranno diversi saloni Hyundai nelle principali città italiane. Mentre a giugno, la Ioniq 6 Driving Experience animerà due piazze di Roma e Torino, in particolare:

10 e 11 giugno 2023 in Piazza San Silvestro a Roma ;

in Piazza San Silvestro a ; 17 e 18 giugno 2023 in Piazzetta Amendola a Torino.

E’ un’iniziativa che Hyundai ha voluto organizzare per dare la possibilità a chi non riesce a recarsi in concessionaria per scoprire il design e le prestazioni della Ioniq 6 da vicino. Hyundai specifica che per accedere ai test-drive è necessario prenotarsi sulla pagina dedicata sul sito Hyundai.

I WEEKEND DI MAGGIO 2023 PER PROVARE HYUNDAI IONIQ 6

I venerdì e i sabati di maggio in diversi concessionari Hyundai delle principali città italiane sarà possibile provare Ioniq 6 e scoprirne le caratteristiche insieme a driver esperti. Ecco le tappe della Hyundai Ioniq 6 Driving Experince e gli showroom che aderiscono all’iniziativa.

5 – 6 maggio 2023:

Autotorino Via Bergamo, 66 S.S. Briantea – Curno

De Bona Viale del lavoro, 56 Vicenza

Autotorino Via Emilia Est, 1299 Modena

Brandini Via Arturo Chiari, 13 Firenze

12 – 13 maggio 2023:

Lea Car Via G. Donizetti, 2 – Solaro

Lea Car Via G. Donizetti, 2 – Gerli Viale Fulvio Testi, 22 – Milano

Golden Car Via De Carracci, 8/6 – Bologna

Toy Motor Via Corcianese, 30 – Perugia

19 – 20 maggio 2023:

Autobase Via Foro Boario, 29/D – Brescia

Hyucar Via Matteotti, 7 – Villanova di Castenaso

Autoplanet Bari Via Napoli, 353 A/B/C – Bari

26 – 27 maggio 2023:

Autopiave Via Martiri Della Libertà, 257 – Venezia-Favaro

Ferri Via Roma, 141 – Lancenigo di Villorba

Delta Motors Via Albertini, 26 – Ancona

Autosantoro Point Via A. Amato, 16 – Salerno

HYUNDAI IONIQ 6 AL TOP IN DESIGN E SICUREZZA NEI CRASH TEST

La Hyundai Ioniq 6 è stata di recente incoronata World Car of the Year 2023, World Electric Vehicle of the Year e World Car Design of the Year. Ma aspetto ancora più rilevante è che la Hyundai Ioniq 6 ha confermato l’attenzione del Costruttore nella sicurezza e protezione degli utenti della strada e degli occupanti, ottenendo la valutazione di 5 stelle nei crash test Euro NCAP.