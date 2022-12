Euro NCAP: le auto più sicure nei test 2022

Il 2022 si chiude con 67 modelli testati da Euro NCAP e nessun risultato pari a 3 o meno stelle: ecco quali vetture sono risutlate essere le migliori

Il 2022 si avvia verso la conclusione ed è il momento di fare il punto in merito ad un anno di test di sicurezza di Euro NCAP. Anche quest’anno, infatti l’European New Car Assessment Programme ha realizzato un gran numero di test per valutare la sicurezza dei nuovi veicoli in arrivo sul mercato. Nel corso degli ultimi 12 mesi, infatti, sono state analizzate 67 vetture, già disponibili sul mercato europeo delle quattro ruote. I risultati generali confermano un evidente trend di crescita della sicurezza dei veicoli con poche criticità da sottolineare. Vediamo, quindi, quali sono le auto più sicure del 2022 in base ai risultati dei test di Euro NCAP.

UN BREVE RIEPILOGO: I RISULTATI DEI TEST DEL 2021 DI EURO NCAP

Prima di entrare nei dettagli dei crash test di Euro NCAP del 2022 andiamo, brevemente, a riepilogare quanto registrato lo scorso anno. I crash test Euro NCAP del 2021 hanno coinvolto un totale di 33 modelli di auto, tra vetture ICE, elettriche ed ibride. Di queste, ben 22 modelli hanno ottenuto il punteggio massimo ovvero le 5 stelle su 5 nel test Euro NCAP. Nonostante quest’ottimo risultato, però, lo scorso anno non sono mancate criticità da evidenziare con 4 modelli che dovettero fare i conti con una netta bocciatura ed un punteggio compreso tra 0 e 2 stelle. Quest’anno, come vedremo di seguito, le cose sono andate molto meglio.

I TEST EURO NCAP 2022: 67 MODELLI ANALIZZATI, QUASI TUTTI PROMOSSI CON 5 STELLE

Come evidenziato in precedenza, il 2022 è stato un anno decisamente positivo per i test Euro NCAP. La sicurezza delle auto è in crescita e la conferma arriva dai risultati registrati dai crash test. Solo 14 modelli hanno ottenuto 4 stelle su 5 mentre gli altri 53 modelli testati sono riusciti a raggiungere le 5 stelle Euro NCAP. Non si registrano modelli con punteggio a 3 o meno stelle. Questo dato conferma la crescita del livello medio di sicurezza dei veicoli. Il risultato, però, apre le porte anche ad una revisione dei parametri, necessaria per rendere i test più stringenti e evidenziare con ancora maggiore precisione quelle che sono le auto più sicure sul mercato. Da notare che, per il futuro, è già previsto un ampliamento dei parametri di valutazione per il test.

TEST EURO NCAP: LE AUTO PIU’ SICURE DEL 2022 PER GLI OCCUPANTI ADULTI

Come noto, il test Euro NCAP si articola in quattro categorie. Per ogni categoria viene assegnato un punteggio percentuale (fino ad un massimo del 100%). La combinazione di questi punteggi determina il punteggio complessivo, espresso in stelle, fino ad un massimo di 5. Il test sulla sicurezza degli occupanti adulti, prima categoria dell’analisi dei veicoli di Euro NCAP, premia questi modelli:

– Tesla Model Y con un punteggio complessivo del 97%

– Hyundai IONIQ 6 con un punteggio complessivo del 97%

– Smart #1 con un punteggio complessivo del 96%

I tre modelli meno sicuri in questa categoria sono:

– Ford Puma con un punteggio complessivo del 75%

– Peugeot 408 con un punteggio complessivo del 76%

– Peugeot 308 con un punteggio complessivo del 76%

TEST EURO NCAP: LE AUTO PIU’ SICURE DEL 2022 PER GLI OCCUPANTI BAMBINI

Passiamo ora alla seconda categoria del test Euro NCAP: la sicurezza degli occupanti bambini. In questo caso, i modelli più sicuri sono:

– Mercedes-Benz Citan Tourer con un punteggio complessivo del 93%

– Mercedes-Benz Classe T con un punteggio complessivo del 92%

– Mazda CX-60, Mercedes EQE, Tesla Model S, Lucid Air con un punteggio complessivo del 91%

Sul fondo della classifica, invece, troviamo i meno sicuri:

– Honda HR-V con un punteggio complessivo del 75%

– Toyota Aygo X con un punteggio complessivo del 78%

– Mobilize Limo con un punteggio complessivo del 79%

TEST EURO NCAP: LE AUTO PIU’ SICURE DEL 2022 PER GLI UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA

La terza categoria del crash test Euro NCAP riguarda la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada. Si tratta di una categoria particolarmente “impegnativa” in cui nessun modello è riuscito a superare il 90%, segno che i margini di miglioramento sono notevoli. Le auto migliori in questo caso sono:

– Mazda CX-60 e Lexus RX con un punteggio dell’89%

– Toyota Corolla Cross con un punteggio dell’87%

– Tesla Model S con un punteggio dell’85%

Alcuni modelli hanno ottenuto risultati poco convincenti, nonostante il punteggio complessivo del test Euro NCAP sia stato positivo. Tra i modelli “peggiori” in questo test troviamo:

– Volkswagen ID. Buzz con un punteggio del 60%

– Volkswagen Touran con un punteggio del 62%

– Genesis GV60 con un punteggio del 63%

TEST EURO NCAP: I RISULTATI NELL’ANALISI DEI SAFTEY ASSIST

La quarta e ultima categoria dei test Euro NCAP è la Saftey Assist e riguarda i sistemi di assistenza alla guida inclusi nella dotazione di serie ed utili a garantire la massima sicurezza del veicolo. Anche questa categoria ha dato filo da torcere a diversi modelli, evidenziando contemporaneamente l’elevato livello di sicurezza di altri. I migliori in questa categoria sono stati:

– Tesla Model Y e Tesla Model S con un punteggio del 98%

– NIO ET7 con un punteggio del 95%

– WEY Coffee 01 con un punteggio del 95%

Tra i modelli peggiori, invece, troviamo:

– Kia Niro con un punteggio del 60%

– BMW Serie 2 Coupé e BMW i4 con un punteggio del 64%

– DS 4, Peugeot 308 e Peugeot 408 con un punteggio del 65%