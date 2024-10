Hyundai Inster Cross, “offroad” con rinforzi e piastre protettive

La produzione di Hyundai non si arresta, così nella grande famiglia del costruttore asiatico arriva un altro veicolo. Stavolta siamo alle prese con un mezzo che riesce ad abbinare le caratteristiche dell’auto da città, con quelle di uno pensato per dedicarsi all’avventura su quattro ruote. Stiamo parlando della nuova Hyundai Inster Cross, che aggiunge un design dalla vocazione outdoor alle classiche doti di connettività, sicurezza, spazi interni e agilità da piccola auto da giungla urbana.

HYUNDAI INSTER CROSS: COMPATTA E CORAGGIOSA

La nuova Hyundai Inster Cross permette di avere dimensioni da citycar insieme a elementi che sono quelli tipici di auto di segmento superiore. Quindi si possono annoverare doti di manovrabilità e facilità di utilizzo, accanto a tecnologie di sicurezza e connettività e a spazi interni ampi e modulari. A tutte queste peculiarità, la versione Cross aggiunge elementi di design esclusivi e ispirati al mondo outdoor, per dare una chance ai clienti di vivere esperienze efficaci nelle proprie gite fuoriporta e nella natura.

La piccola Hyundai Inster Cross è dotata di paraurti anteriori e posteriori ampi e dalle forme rettangolari, nonché di passaruota neri in rilievo, per esaltare il temperamento avventuroso. Gli elementi protettivi anteriori e posteriori, insieme alle minigonne laterali e ai cerchi in lega da 17 pollici con disegno dedicato, offrono una soluzione pensata per la guida anche su strade sconnesse e non battute. Le barre portatutto sul tetto sono di serie, con la possibilità di aggiungere un portapacchi ideato per trasportare tutto il necessario: dalle commissioni di tutti i giorni, agli strumenti per gli sport all’aria aperta, i viaggi e le escursioni. Anche il volante, i sedili anteriori riscaldabili e i fari anteriori a LED sono di serie.

Oltre ai colori disponibili per la versione standard di Hyundai Inster (alcuni dei quali con tetto nero bicolore), la Cross sarà offerta anche nell’esclusivo Amazonas Green Matte. All’interno, questa variante presenterà una combinazione di tessuto grigio e finiture giallo lime, elemento cromatico che verrà ripreso anche in dettagli della plancia.

HYUNDAI INSTER CROSS: PROPULSIONE ELETTRICA E SICUREZZA

Come la versione “standard”, la Hyundai Inster Cross è mossa da un powetrain elettrico. La batteria da 49 kWh garantisce un’autonomia di 360 chilometri (ciclo WLTP in attesa di omologazione) mentre il motore sviluppa 115 CV. La piccola citycar possiede anche la capacità di ricarica rapida, che permette di passare dal 10 all’80% in circa 30 minuti.

Anche il pacchetto ADAS è ricco per un’autovettura di piccolo segmento, perché di serie offre:

l’Highway Driving Assist 1.5 ;

; lo Smart Cruise Control con funzione Stop&Go;

il Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni, cicli e funzione Junction per le svolte a sinistra;

il Sistema di mantenimento al centro della corsia ;

; il Sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità;

il Rear Occupant Alert, per non scordare bambini, animali o oggetti sui sedili posteriori.

Disponibili su Inster Cross anche:

il Blind Spot Collision Avoidance Assist ;

; il Sorround View Monitor;

il Blind Spot View Monitor ;

; il Parking Collision Avoidance Assist–Reverse.

L’ABITACOLO DELLA NUOVA HYUNDAI INSTER

L’abitacolo della nuova Hyundai Inster è stato progettato per avere massima versatilità, con la possibilità di abbattere e ripiegare tutti i sedili, compreso quello del conducente, e di far scorrere e reclinare anche quelli posteriori, che sono divisi a metà, per modulare lo spazio in maniera pratica e conveniente in base alle necessità del momento.

Completo anche l’equipaggiamento di serie che prevede tecnologie e connettività, con due schermi da 10,25’’ per strumentazione ed infotainment, navigatore, Apple CarPlay e Android Auto, servizi LIVE e telematica Bluelink, sensori di parcheggio posteriori, retrocamera, climatizzatore automatico, caricatore di bordo da 11 kW e tanto altro. La produzione inizierà nei prossimi mesi, per arrivare in Italia alla fin del primo trimestre del 2025.