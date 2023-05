Honda e:Ny1: tutto sul SUV elettrico strategico per l’Europa

Honda ha presentato il suo ultimo SUV e:Ny1 completamente elettrico a Offenbach, in Germania. E’ il secondo modello a batteria, dopo la citycar Honda e, tra le auto che svalutano meno secondo l’ADAC, ma il più strategico per il mercato Europa. Ecco tutte le caratteristiche dell’Honda e:Ny1 in anteprima.

PIATTAFORMA ELETTRICA HONDA E:NY1

Honda e:Ny1 è un SUV progettato per soddisfare la crescente domanda di Utility vehicle di segmento B costruito su una piattaforma dedicata, connettività e materiali innovativi. Esteticamente si distingue per l’introduzione degli stemmi “H” bianchi intorno al veicolo, tra cui lo stemma sul muso, i coprimozzi e il volante. Sul portellone posteriore invece la scritta Honda per esteso segue i canoni della concorrenza premium. Sotto la carrozzeria la e:Ny1 offre tecnologie avanzate, secondo le anticipazioni del Costruttore. La piattaforma integra un’unità motrice tre in uno ad alte prestazioni, dove motore elettrico e “cambio” sono corpo unico. L’unità motrice sviluppa una potenza massima di 150 kW e 310 Nm di coppia ed è progettata per favorire accelerazioni e decelerazioni fluide e confortevoli.

AUTONOMIA BATTERIA HONDA E:NY1

Gli interni della Honda e:Ny1 sono basati su una nuovissima console centrale con una disposizione dei pulsanti facilmente accessibili, molteplici opzioni di archiviazione e ricarica wireless dello smartphone. Mentre il cruscotto è sormontato da un ampio touch screen da 15,1 pollici fornisce l’accesso a una suite completa di infotainment e opzioni di guida. La dotazione standard prevede sotto al pavimento una batteria agli ioni di litio con autonomia fino a 412 km (ciclo WLTP) e una capacità di ricarica rapida CC che può portare la batteria dal 10 all’80% in 45 minuti. La nuova Honda La e:Ny1 è costruita sulla base della nuova e:N Architecture F di Honda, una piattaforma a motore anteriore incentrata su tre caratteristiche di punta per la Casa:

struttura della scocca dedicata ad alta rigidità ;

; baricentro basso;

basso; aerodinamica del pavimento attentamente sviluppata.

HONDA E:NY1 COSTRUITO CON ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA

Il telaio completamente nuovo, sviluppato appositamente per i veicoli elettrici a batteria, garantisce una migliore rigidità torsionale con l’adozione di acciaio ad alta resistenza, utilizzato nel 47% in peso della carrozzeria della Honda e:Ny1. “L’e:Ny1 è il logico passo successivo nel nostro viaggio di elettrificazione in Europa”, ha affermato Tom Gardner, Vicepresidente senior di Honda Motor Europe Ltd. “La nostra filosofia di sviluppo unisce una tecnologia intelligente e incentrata sul cliente con un design accattivante e divertimento dinamiche di guida. Questo ultimo SUV esemplifica l’impegno di Honda per l’elettrificazione ed è l’ultimo passo nel percorso di elettrificazione di Honda”.