Garanzia motore Peugeot da set. ’25: uguale per tutte le auto

A partire dal 1° settembre 2025, la garanzia Peugeot Care non sarà più un’esclusiva dei modelli a batteria, ma si estende a tutte le motorizzazioni: termiche, ibride plug-in e ibride a 48V. Questa iniziativa sottolinea il crescente impegno del marchio francese e rappresenta anche un segnale forte e rassicurante per i consumatori, sempre più attenti al valore e alla durata del proprio investimento, dopo i problemi emersi con i motori 1.2 PureTech a benzina e quelli diesel 1.5 BlueHDI.

COME FUNZIONA LA GARANZIA ESTESA PEUGEOT SUL MOTORE

La garanzia Peugeot Care offre una copertura su componenti meccanici ed elettrici cruciali, garantendo serenità al proprietario per un periodo prolungato. L’attivazione di questa garanzia è semplice e trasparente: si rinnova automaticamente e gratuitamente per 1 anno (o 2 per i modelli elettrici) dopo ogni intervento di manutenzione effettuato presso la rete ufficiale Peugeot. Questo meccanismo intelligente premia la fedeltà dei clienti e incentiva il mantenimento del veicolo secondo gli standard della casa madre, massimizzando così l’affidabilità nel lungo termine, fino al raggiungimento di 8 anni o 160.000 km.

QUALI VANTAGGI PER I CONSUMATORI

L’estensione della garanzia Peugeot Care porta con sé una serie di vantaggi per l’automobilista, secondo quanto riporta un comunicato stampa Stellantis. Oltre alla tranquillità di una copertura estesa, questa iniziativa aumenta il valore residuo del veicolo. La garanzia, infatti, è trasferibile a un nuovo proprietario, un dettaglio non trascurabile che rende l’auto più attraente sul mercato dell’usato. Un veicolo con una garanzia residua così lunga rappresenta un’opzione molto più sicura per un potenziale acquirente, migliorando le prospettive di rivendita per il primo proprietario.

VALIDA FINO AL 30 SETTEMBRE 2025

Peugeot offre già ai clienti europei una garanzia di 8 anni / 160.000 km attraverso il suo esclusivo programma Allure Care su tutte le sue autovetture elettriche. Mentre la garanzia estesa è disponibile per tutti i contratti d’acquisto stipulati fino al 30 settembre 2025.