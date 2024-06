Forthing: ecco i modelli benzina, hybrid, EV e GPL per l’Italia

Si apre una nuova pagina all’interno del mercato automobilistico italiano, che abbraccia un nuovo marchio proveniente dalla Cina, pronto a soddisfare un gran numero di automobilisti grazie a una gamma completa e a un ventaglio di motorizzazioni che spazia dalla classica benzina al bifuel GPL/benzina, fino ai più moderni full hybrid ed EV. Questo brand si chiama Forthing e viene distribuito nel Belpaese da TC8 Srl, società del Gruppo FTH SpA, che è l’unico importatore e distributore ufficiale del brand Forthing alle nostre latitudini. Un nuovo player che vuole essere scoperto.

CHI È FORTHING

Forthing è un marchio che fa parte del gruppo Dongfeng Liuzhou Motor Co. Ltd., tra i primi quattro gruppi automobilistici cinesi e holding controllata da Dongfeng Automobile Group Co. Ltd., con sede a Liuzhou (Guangxi). Oggi, il colosso asiatico conta oltre 121.000 dipendenti, un valore patrimoniale totale di circa 521 miliardi di RMB e una capacità produttiva di 2,5 milioni di veicoli. Il solo marchio Forthing ha una capacità produttiva di oltre 500.000 veicoli all’anno. Numero che conta di incrementare con lo sbarco nello Stivale, che potrebbe essere rivelarsi un’area florida nella quale investire, anche grazie alla versatilità delle loro motorizzazioni, che non saranno solamente alla spina.

Franco Tomasi, ha dichiarato: “Abbiamo scelto di importare e distribuire un marchio cinese per anticipare e cavalcare una tendenza. Vediamo accadere con i nuovi marchi cinesi, il ripetersi di fenomeni che hanno già visto protagonisti i marchi giapponesi e coreani nei decenni scorsi. Con la differenza che quelli cinesi di oggi sono molto più avanti, sia nel numero che nelle capacità e qualità produttive. Per il momento il nostro progetto si ferma alla importazione e distribuzione, senza idee di private label”.

COME SI STRUTTURA FORTHING IN ITALIA

Il modello distributivo di TC8 per Forthing poggia su tre canali: la rete di concessionari tradizionali, multibrand di dimensioni medie consolidati nei rispettivi territori, selezionati secondo degli standard molto elevati; la vendita online e il noleggio. I punti assistenza sono già oltre 60, per arrivare a 130 entro l’inizio del 2025, e sono tutti punti operativi attraverso dealer 3S (sales-service-spares). TC8, inoltre, provvederà anche alla nomina di service diretti nelle aree geografiche che risultassero non coperte adeguatamente da quelli dei dealer, per arrivare ad un totale di circa 150 service autorizzati. Il target commerciale è quello di arrivare a vendere circa 5.000 vetture all’anno. Obiettivo ambizioso ma da costruire con passi ben delineati.

FORTHING I MODELLI IN ITALIA

In Italia arriveranno i modelli basati sulla piattaforma T5, pensata per veicoli con carrozzeria crossover/SUV di medie dimensioni, quindi del segmento C, da cui prende il nome il prodotto di punta. La gamma T5 dispone di tutte le tipologie di powertrain: benzina, dual fuel benzina/GPL, full-hybrid HEV e full-electric ed EV. Ci sarà anche una seconda piattaforma, chiamata U-Tour, che contraddistingue i veicoli MPV di dimensioni più grandi in configurazione a 5 e 7 posti, sempre con un’ampia scelta di powertrain. La versione elettrica Friday EV arriverà prossimamente anche in versione short range con batteria da 60Kwh. I prezzi della gamma Forthing partono da 32.900 euro, IVA e messa su strada inclusa. Di seguito i prodotti:

Forthing T5 EVO: benzina, doppia alimentazione benzina/GP;

Forthing T5 HEV: full hybri;

Forthing Friday EV : full electric;

: full electric; Forthing U-Tour: benzina, doppia alimentazione benzina/GPL;

Forthing U-Tour HEV: full hybrid (nella seconda parte dell’anno).

I modelli Forthing si contraddistinguono per la ricerca di un design moderno, per una tecnologia progettuale di primo piano, per i materiali e le finiture di alta qualità, per l’equipaggiamento completo ed un rapporto qualità/prezzo altamente competitivo. La garanzia è di 5 anni e 150.000 km e 5 anni di assistenza stradale inclusi nel prezzo. La batteria di trazione è coperta da una garanzia di 8 anni o 160.000 km.