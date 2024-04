Auto usate in calo a marzo: -2% ma più GPL, EV e HEV

I passaggi di proprietà delle auto usate a marzo 2024 sono in lieve calo del 2,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, anche se in termini di media giornaliera si è verificato un incremento del 7,3%. Da una parte calano le vendute di auto usate tradizionali, dall’altra riprendono quota le auto usate a GPL, ibride ed elettriche. Ecco tutti i dati in dettaglio del bollettino Auto-Trend dell’ACI.

TRASFERIMENTI DI PROPRIETA’ AUTO USATE A MARZO

Secondo i dati elaborati dall’Automobile Club d’Italia e pubblicati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, il mercato delle auto usate in Italia ha mostrato interessanti sviluppi nel mese di marzo 2024. Un dato che risalta è che per ogni 100 autovetture nuove immatricolate, ne sono state vendute 162 di seconda mano nel solo mese di marzo e 181 nel primo trimestre dell’anno. Ciò evidenzia la persistente preferenza del consumatore italiano per il mercato delle auto usate. In totale hanno cambiato proprietario 275.126 auto usate, al netto dei passaggi di proprietà temporanei per i salonisti. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

PASSAGGI DI PROPRIETA’ AUTO USATE PER ALIMENTAZIONE A MARZO

In termini di motorizzazioni, le dinamiche del mercato dell’usato riflettono in gran parte quelle del settore delle auto nuove. Le alimentazioni tradizionali come gasolio e benzina continuano a dominare, ma si osserva una crescente presenza di vetture ibride a benzina, con un aumento mensile del 41,3%, raggiungendo una quota di mercato del 6,8%. Le auto elettriche e le ibride a gasolio mostrano anche loro una crescita significativa, sebbene la loro incidenza rimanga limitata rispettivamente al 0,7% e all’1,2%.

Da notare anche il notevole balzo delle ibride a gasolio, aumentate del 71,9%, sebbene rappresentino ancora una percentuale relativamente bassa del totale delle minivolture. Le motorizzazioni diesel si confermano ancora in testa alla classifica delle minivolture, ma la loro quota di mercato continua a contrarsi, scendendo dal 53,5% di marzo 2023 al 49,3% di marzo 2024. Le ibride a benzina e le auto a GPL mantengono una presenza stabile, rispettivamente all’8,5% e al 7,5%. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

RADIAZIONI AUTO USATE A MARZO 2024

Un altro aspetto rilevante è rappresentato dalle procedure di radiazione auto. Le radiazioni di autovetture sono aumentate dell’8,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un tasso unitario di sostituzione mensile pari a 0,59. Questo significa che ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 59 nel mese di marzo e al 18,6% in termini di media giornaliera.