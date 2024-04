Ford in perdita con le EV: ogni auto brucia 130 mila $ nel Q1 2024

Vendere auto elettriche non è affatto semplice, ma produrle e ricavarne un profitto lo è ancora meno, a causa dei costi crescenti. L’ultima conferma arriva con i risultati Ford del Q1 2024, una delle poche a pubblicare le vendite separate dei BEV, da cui emerge un dato da non sottovalutare: in 3 mesi Ford ha perso oltre 130 mila $ per ogni auto elettrica venduta. Una perdita, in crescita rispetto al 2023, che è bilanciata dai risultati della vendita di veicoli governativi e auto tradizionali.

VENDITE AUTO ELETTRICHE FORD IN CALO E PERDITE IN AUMENTO

La divisione veicoli elettrici di Model e di Ford ha registrato una significativa perdita nel primo trimestre del 2024, calcolata in 1,3 miliardi di $. Le 10 mila vendite di veicoli elettrici, hanno difatti generato una perdita di 132.000 $ per ogni veicolo venduto, che ha contribuito a una contrazione degli utili complessivi dell’azienda.

La pressione che stanno affrontando molte Case automobilistiche sulla riduzione dei costi, ha spinto a ridimensionare gli obiettivi di vendite 100% elettriche. Chiaramente chi sfrutta sinergie di Brand può spalmare i costi sulla gamma, meglio di chi ha pochi modelli EV e una storia elettrica piuttosto giovane. Ford, come molte altre Case automobilistiche, ha annunciato piani ambiziosi di transizione dai veicoli a combustione interna a quelli elettrici. Tuttavia, dai risultati finanziari pubblicati nel Q1 2024, le divisioni Pro e Blue emergono come le principali forze trainanti.

PERCHE’ FORD PERDE DALLA VENDITA DI AUTO ELETTRICHE

L’unità EV di Ford, nota come Model e, ha registrato la vendita di 10.000 veicoli elettrici nel Q1 2024, in calo del 20% rispetto all’anno precedente. Contemporaneamente le entrate sono diminuite principalmente a causa della riduzione dei prezzi dei veicoli elettrici che tutti i Costruttori hanno attuato per restare competitivi e accedere ai crediti di imposta o agli eco incentivi all’acquisto nei vari mercati. Questo, in sostanza ha generato una perdita lorda di 1,3 miliardi di $ prima di interessi e tasse (EBIT).

Nel primo trimestre, le perdite sono però triplicate rispetto all’intero anno 2023, quando la divisione Model e ha registrato una perdita di 4,7 miliardi e la vendita di 116 mila veicoli elettrici (circa 40 mila $ per unità venduta). Secondo quanto riportato da Ford, le perdite non si limitano ai costi di produzione e vendita dei 10.000 veicoli, ma includono anche investimenti sostanziali nella ricerca e sviluppo della prossima generazione di veicoli elettrici. Tali investimenti non si tradurranno in guadagni a breve termine, ma continueranno a rappresentare un costo per l’azienda ancora per alcuni anni. Tuttavia Ford ha intenzione di pareggiare entro 12 mesi i costi di produzione dei veicoli elettrici (E-Transit, F-150 Lightning e Mustang Mach-E).

VENDITE FORD PRO E BLUE: QUANTO VALGONO NEL Q1 2024

L’unità Ford Pro dedicata alla vendita di flotte aziendali e governative, principalmente ICE, include anche i veicoli elettrici non destinati ai privati. Ha registrato un aumento dell’EBIT a 3 miliardi di $, cioè oltre il doppio dell’anno precedente. Anche i ricavi sono aumentati del 36% a 18 miliardi di $ con 409.000 vendite in aumento del 21% nel Q1 2024.

D’altro canto, anche l’unità Ford Blue, che si occupa della vendita di veicoli tradizionali, ICE o Ibridi ai privati, nonostante il calo di vendite associato al lancio di nuovi modelli, ha registrato 21 miliardi di $ di ricavi nel Q1 2024 (in calo del 21% rispetto al 2022). Con vendite diminuite dell’11% a 626 mila unità, il flusso di cassa è stato di soli 905 milioni di $.

“I clienti desiderano veicoli che suscitino passione, la possibilità di scegliere il modo in cui sono alimentati, qualità in costante miglioramento e un ottimo rapporto qualità-prezzo“, ha dichiarato il Presidente e CEO Jim Farley. “Con Ford+, stiamo sempre più offrendo loro tutte queste cose in modi che altri non fanno e stiamo creando un’azienda che guiderà nel lungo periodo”.