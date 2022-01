Festival Sanremo 2022: svelata l’auto ufficiale dell’evento

Si conferma Suzuki il Brand che accompagnerà gli ospiti del Festival di Sanremo 2022: ecco caratteristiche e prezzi del SUV ibrido al debutto in Italia

Il Festival di Sanremo 2022 si rivela minuto per minuto in tutte le curiosità che riguardano l’evento canoro più seguito in Italia e all’estero. Mentre si rincorrono le voci e gli annunci ufficiali su chi ci sarà a Sanremo 2022, si sciolgono le riserve anche sull’auto ufficiale del Festival di Sanremo che accompagnerà gli ospiti, occasione in cui farà anche il suo debutto ufficiale in TV.

FESTIVAL SANREMO 2022: SUZUKI S-CROSS HYBRID SARA’ L’AUTO DEI VIP

Il Festival di Sanremo è l’evento musicale che ha visto centinaia di ospiti attraversare le porte del Teatro Ariston, accompagnati al tappeto rosso da auto di prestigio o negli ultimi anni più popolari. Come ogni anno anche l’edizione di Sanremo 2022, celebrerà il lancio ufficiale dell’auto scelta per l’evento. Quest’anno è la nuova Suzuki S-Cross Hybrid, l’auto in arrivo nelle concessionarie proprio in questi giorni che conferma la partnership di lunga data con la musica. Le auto di servizio impiegate per i transfer dei VIP a Sanremo 2022 saranno tutti modelli ibridi Suzuki. Vediamo più da vicino caratteristiche e prezzi della nuova Suzuki S-Cross Hybrid e più sotto quali brand hanno preceduto Suzuki, come sponsor e partner dell’evento.

NUOVA S-CROSS HYBRID A SANREMO 2022: CARATTERISTICHE E PREZZI

La nuova Suzuki S-Cross Hybrid si rivelerà al pubblico a Sanremo 2022, anche se molti dettagli interessanti del SUV ibrido a 48V sono già stati annunciati. Il prezzo di partenza dell’S-Cross Hybrid è di poco inferiore a 29 mila euro per l’entry level Top+ 2WD e cambio manuale. Si arriva a meno di 34 mila euro per la versione Starview 4WD con cambio automatico. Chi volesse comprare la versione della S-Cross FullHybrid (con una batteria ad alta tensione più grande, capace di dare anche trazione per alcuni km) dovrà attendere qualche mese, poiché arriverà entro il 2022. Cosa ha di speciale l’auto ufficiale di Sanremo 2022:

– Sistema Mild Hybrid 48V con motore benzina 1.4 Turbo Boosterjet;

– Guida semiautonoma di livello 2 abbinata al Cruise Control Adattivo (ACC) con la funzione Stop&Go quando si è incolonnati (disponibile solo con cambio automatico AT6). I sistemi di sicurezza attiva Suzuki sono stati ribattezzati con lo scopo di tramettere in modo più diretto qual è la loro funzione. Ecco la lista completa e cosa significano.

GLI SPONSOR AUTO AL FESTIVAL DI SANREMO FINO AD OGGI

Il sodalizio tra Suzuki e l’evento sanremese ha portato negli ultimi anni sul tappeto rosso dell’Ariston molti modelli della Casa giapponese. Suzuki infatti è uno dei main sponsor e partner del Festival di Sanremo dal 2014 ad oggi. Mentre altri Costruttori auto e Brand che hanno preceduto Suzuki come sponsor sono:

– Fiat al Festival di Sanremo 2013;

– Volkswagen al Festival di Sanremo del 2012 e 2011;

– Toyota al Festival di Sanremo 2008;